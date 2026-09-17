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        Haberler Ekonomi Borsa Pardus Portföy'den SPK kararı sonrası açıklama

        Pardus Portföy'den SPK kararı sonrası açıklama

        Pardus Portföy, SPK'nın TEFAS'ta işlem gören fonlara yönelik kararının ardından yaptığı açıklamada şirketin likidite sorunu bulunmadığını belirterek, gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcı taleplerinin derhal karşılanacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:07 Güncelleme:
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        Pardus Portföy'den "ödemeye hazırız" mesajı

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında Pardus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemleri durduruldu. SPK ayrıca kararda unvanları belirtilen fonların Kurul tarafından belirlenecek yöntem çerçevesinde tasfiye edilmesine karar verdi.

        Pardus Portföy, kararın ardından yaptığı kamuoyu açıklamasında, SPK kararı kapsamında TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğunu belirtti.

        Şirket, kararda yer alan ve tasfiyesi gereken fonlara ilişkin sürecin mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceğini ifade etti.

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        "YATIRIMCILARIMIZIN HAK VE MENFAATLERİ ÖNCELİĞİMİZ"

        Pardus Portföy açıklamasında, süreçte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğunu bildirdi.

        Şirket, SPK başta olmak üzere düzenleyici kurumlarla iletişim halinde hareket edildiğini ve Kurul kararına uyum için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti.

        Açıklamada, "Pardus Portföy olarak öncelikle düzenleyici kurumların, sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine olan bağlılığımızı sürdürürken, yatırımcılarımızın ve kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi konusundaki temel hedefimize de devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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        "LİKİDİTE İLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK"

        Pardus Portföy, şirketin likidite durumuna ilişkin de açıklama yaptı.

        Şirket, "Şirketimizin likidite ile ilgili hiçbir sıkıntısı bulunmamakta olup, SPK tarafından gerekli izinler verildiği takdirde tüm yatırımcılarımızın talepleri derhal karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

        SPK'nın 17 Eylül tarihli bülteninde Pardus Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verildiği görülüyor. Tasfiye edilmesi kararlaştırılan Pardus Portföy fonları arasında çok sayıda hisse senedi serbest fonunun yanı sıra Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fonu da bulunuyor.

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        Pardus Portföy, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi iletişim kanalları aracılığıyla yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

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        #Pardus Portföy
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