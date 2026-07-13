Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.147,00 %-1,22
        DOLAR 47,0028 %0,05
        EURO 53,7435 %0,19
        GRAM ALTIN 6.135,67 %-1,44
        FAİZ 40,75 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 88,17 %-2,55
        BITCOIN 62.933,00 %-1,92
        GBP/TRY 62,9942 %0,00
        EUR/USD 1,1424 %0,07
        BRENT 78,66 %3,49
        ÇEYREK ALTIN 10.031,15 %-1,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Perakende satışlarda artış

        Perakende satışlarda artış

        Ticaret satış hacmi, mayısta yıllık bazda yüzde 1,4 azalırken perakende satış hacmi ise yüzde 13,7 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 10:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Perakende satışlarda artış

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ticaret satış hacmi mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9, perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,4 artarken toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 0,6 geriledi.

        Ticaret satış hacmi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,8 azalırken perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,7 yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çankaya Belediyesi'ne operasyon

        Ankara'da, Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda isim için gözaltı kararı verildi. Güvenlik güçleri, belediye binasında arama başlattı. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        ABD İran'a yeni saldırı başlattı, İran karşılık verdi!
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Netflix'te radikal değişikliğe hazırlık
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Trossard’la ilk bölüm tamam!
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Macaristan Başbakanı tatilini Türkiye'de yaptı
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Guendouzi'den İsmail Kartal açıklaması!
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Son arzusunu yerine getiremedi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        13 - 19 Temmuz haftalık burç yorumları
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Burçlar insan olsaydı nasıl giyinirdi?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?
        Hepimiz biraz obsesif miyiz?