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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 83,10 dolardan işlem görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 09:55 Güncelleme:
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        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artarak 83,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 77,60 dolar olarak belirlendi.

        Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin normalleşmesine ilişkin belirsizliklerin Ortadoğu kaynaklı arz endişelerini artırması etkili oldu.

        ABD'li yetkililerin Ortadoğu'da gerilimi azaltacak bir anlaşmaya varılacağı yönündeki açıklamalarına karşın haftanın sonunda bu konuda henüz somut gelişme olmaması yatırımcıların olası yeni saldırılar konusunda endişelerini artırıyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerin iyi gittiğini ve yakında bir anlaşmanın sağlanabileceğini belirterek, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları düşecek ki bence çok yakında bitecek. (İran'ın) Daha fazla dayanabileceklerini sanmıyorum." ifadesini kullandı.

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        Müzakereleri yakından takip ettiğini ve kendisinin de dahil olduğunu ifade eden Trump, anlaşmanın ne zaman imzalanacağı sorusuna, "Bence işler çok iyi gidiyor. Müzakerelerde ben de yer alıyorum. Bence gayet iyi gidiyoruz. (Anlaşma) Yakında gerçekleşebilir." yanıtını verdi.

        Trump, müzakerelerin Hürmüz Boğazı ile ilgili kısmında İran ile anlaşmanın tamamlanmaya yakın olduğu yönündeki haberleri de değerlendirerek, bu konuda Tahran ile tam olarak anlaştıklarını henüz söyleyemeyeceğini ancak sürecin devam ettiğini bildirdi.

        Abluka yoluyla boğazı ABD'nin kontrol ettiğini savunan Trump, yine de İran'ın boğazdan geçen gemilere ateş açabileceğini ya da deniz mayınlarının tankerlere çarpabileceğini söyledi.

        Öte yandan, İran parlamentosundaki bir komitenin ABD, İsrail ve diğer "düşman" olarak nitelendirilen ülkelere ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engelleyecek bir tasarıyı incelediğine ilişkin haber akışı da petrol fiyatlarının yukarı hareketlenmesinde etkili oldu.

        İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Umman ile Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmeler sonucu ortaya çıkan anlaşmanın son aşamasına yaklaşıldığını açıkladı.

        Anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması anlamına gelmediğini söyleyen Garibabadi, "Hürmüz Boğazı üzerinden geçen yeni rota geçicidir ancak 2 ila 4 ay veya daha uzun süre geçerli olabilir. Umman ile anlaşmaya varıldıktan sonra ikinci aşamaya geçmek için yeni bir karara ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

        Brent petrolde teknik olarak 83,48 doların direnç, 82,26 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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