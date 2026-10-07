Sigortanın Geleceğini Keşfedenler ödüllerine kavuştu

Türkiye sigorta sektöründe inovasyon, teknoloji ve dönüşüm alanındaki başarılı çalışmaları bir araya getiren Smart-i Awards, beşinci yılında da sektörün yenilikçi projelerini ve bu projelere imza atan ekipleri ödüllendirdi. 15. Sigorta Haftası’nın ilk günü olan 5 Ekim 2026 Pazartesi, İstanbul Levent’teki Kristal Kule’de (QNB Türkiye Genel Müdürlüğü) düzenlenen Smart-i Awards 2026 Ödül Töreni’nde yılın kazananları açıklandı. “Sigortada Geleceği Keşfet” temasıyla düzenlenen organizasyon; dijital dönüşümden teknoloji altyapısına, müşteri deneyiminden operasyonel mükemmelliğe, kanal dönüşümünden farklı iş yapış modellerine kadar sigortacılığın değişen ihtiyaçlarına yanıt veren projeleri bir araya getirdi. Tören, Sigorta Gündem ve Akıllı Yaşam Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Bekar, Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar ve Smart-i Awards Jüri Başkanı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Prof. Dr. Selim Yazıcı’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

İNOVASYONUN DEĞERİ ÇÖZÜM ÜRETMESİNDE

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Ahmet Yaşar, açılış konuşmasında Smart-i Awards’ın sigorta sektöründe inovasyonu teşvik etmenin yanı sıra başarılı projelerin görünür olmasını, bilgi paylaşımını ve yeni iş birliklerini desteklediğini vurguladı. Yarışmaya katılan tüm ekiplerin sektöre katkısına dikkat çeken Yaşar, inovasyonun değerini yeni teknolojiler kullanmaktan çok, müşterilerin gerçek sorunlarına çözüm üretmesiyle ölçmek gerektiğini belirtti.

Yaşar, Smart-i Awards’ın önemini şu sözlerle ifade etti: “Bu program, başarılı projeleri görünür kılıyor; sektörümüzde denenmiş fikirlerin paylaşılmasına ve yeni iş birliklerinin doğmasına imkân veriyor. Bir kurumun geliştirdiği çözüm başka bir kuruma ilham verebilir. Bir girişimin ortaya koyduğu fikir, yıllardır çözüm bekleyen bir ihtiyaca yanıt olabilir. Bir gencin sorduğu basit bir soru, hepimizin alıştığı bir süreci değiştirebilir.”

Yarışmanın temel yaklaşımını da değerlendiren Yaşar, “Başarılı bir yenilik, yalnızca yeni bir teknoloji kullandığı için başarılı değildir” diyerek sigortaya erişimi kolaylaştıran, hasar süreçlerini iyileştiren ve riskleri önceden görmeye yardımcı olan projelerin gerçek değer yarattığını vurguladı.

.png

EKOSİSTEM DÖNÜŞÜYOR

Barış Bekar, açılış konuşmasında katılımcılara şöyle seslendi: “Dünya geneline baktığımızda, sigorta sektörü olarak iklim krizlerinden küresel ekonomik dalgalanmalara, yapay zekâ odaklı dönüşümlerden değişen tüketici beklentilerine kadar çok hızlı ve dinamik bir süreç görüyoruz. Artık geleneksel sigortacılık anlayışı, hasar ödeyen yapıdan ziyade ‘riski öngören, yöneten ve önleyen’ proaktif bir ekosisteme dönüşüyor. Türkiye sigorta sektörü de bu küresel dönüşüme son derece hızlı adapte oluyor. Esnekliği, adaptasyon kabiliyeti ve teknolojik altyapısıyla bölgesinde örnek gösterilen bir güç olarak gösteriliyor. Türkiye Sigorta Birliği'nin değerli katkıları, şirketlerin inovasyon odaklı yatırımları ve ekosistemi besleyen InsurTech ile teknoloji firmalarının katkılarıyla, poliçe üretip hasar ödeyen yapıdan ‘toplumsal güven inşa eden’ bir teknoloji güce dönüşülüyor."

BAŞVURU SAYISI ARTTI

Smart-i Awards Jüri Başkanı Prof. Dr. Selim Yazıcı’nın verdiği bilgilere göre, bu yıl değerlendirilen proje sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50,8, başvuran şirket sayısı ise yüzde 40 arttı.

10 kategoride başvuruya açılan yarışmaya toplam 295 proje başvurdu. Değerlendirme sürecinin ardından 52 proje finale kalırken, 46 proje ödül kazandı.

En fazla başvuru Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Altyapısı kategorisinde gerçekleşti. Bu yıl yarışmaya Operasyonel Mükemmellik ve Verimlilik ile Sigortada En İyi Kanal Dönüşümü kategorileri de eklendi. Smart-i Awards 2026 başvuruları; sigorta, finans, teknoloji, akademi ve iş dünyasından deneyimli isimlerin yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri Başkanlığını Prof. Dr. Selim Yazıcı’nın üstlendiği Smart-i Awards 2026 jürisinde; Akıllı Yaşam Dergisi Yazı İşleri Müdürü Abdullah Çetin, KPMG Türkiye Sigortacılık Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Berrin Dinç, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sigorta Strateji Kurucu Ortağı Doç. Dr. Hasan Meral, RS Holding CEO’su Nihal Asker, Habertürk Finans Editörü Rahim Ak, Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Genel Sekreteri Selcen Doğan ve Türkiye Sigorta Enstitüsü Vakfı Müdürü Sibel Sağlam yer aldı.

Projeler; yenilikçilik, sektöre sağlanan katma değer, müşteri deneyimi, teknolojik altyapı, sürdürülebilirlik, iş modeli ve elde edilen sonuçlar gibi farklı kriterler doğrultusunda değerlendirildi.

.png

Sigortacılığın dönüşümü özel panelde ele alındı

Smart-i Awards 2026 Ödül Töreni’nin dikkat çeken bölümlerinden biri de sektörün dönüşüm gündeminin ele alındığı özel panel oldu.

“Sigortacılığın Yeni Normali: Dönüşümü Kimler Şekillendiriyor?” başlıklı panelin moderatörlüğünü Habertürk Ekonomi Yazarı Rahim Ak üstlendi.

Panelde SmartIQ Kurucusu ve CEO’su Ali Kavak, Bereket Sigorta Grubu Hasar Genel Müdür Yardımcısı Serpil Günal, Payten Türkiye Ülke Lideri ve Paratika CEO’su Burak Kutlu ile FraudFlow Kurucusu ve CEO’su Güneş İnal bir araya geldi.

Farklı perspektiflerin buluştuğu panelde; yapay zekânın sigortacılıkta yarattığı yeni fırsatlar, değişen müşteri beklentileri ve hasar süreçleri, ödeme ve tahsilat deneyimindeki dönüşüm ile risk ve suistimal yönetiminde teknolojinin sunduğu yeni imkânlar ele alındı.

Panel, sigortacılığın geleceğinin yalnızca sigorta şirketlerinin değil; teknoloji sağlayıcıların, InsurTech girişimlerinin ve ekosistemin farklı aktörlerinin birlikte şekillendirdiği bir dönüşüm alanı olduğunu ortaya koydu.