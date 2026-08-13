Avustralya’da Aralık 2024’te yürürlüğe giren sosyal medya yasağı, 16 yaş altı gençlerin Facebook, Instagram ve diğer platformlarda hesap açmasını yasakladı. Çocukların dijital dünyada karşılaştığı risklere karşı alınan bu karar, küresel ölçekte örnek teşkil eden bir adım olarak görülüyor. Ancak yasağın ilk aylarında yapılan araştırmalar, gençlerin büyük çoğunluğunun hala sosyal medyada aktif olduğunu ortaya koydu. Meta, yasa sonrası 462 bin Instagram ve 294 bin Facebook hesabını kapattığını duyurarak uyum sürecinde ciddi bir adım attığını vurguladı. Buna rağmen hükümet, şirketlerin yasağı kasıtlı olarak başarısızlığa sürüklediğini öne sürüyor ve yaptırımların dozunu artırıyor.

Avustralya hükümeti, sosyal medyanın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçe göstererek 10 Aralık 2024’te yasağı yürürlüğe koymuştu. Bu karar, dünya çapında benzer düzenlemeleri gündeme getiren bir dönüm noktası oldu. Türkiye'de de benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi için önemli adımlar atıldı.

META’NIN UYUM STRATEJİSİ

Meta, yapay zeka destekli analizlerle kullanıcı profillerini inceleyerek doğum günü kutlamaları, okul sınıfı paylaşımları gibi ipuçlarından yaş tahmini yapıyor. Ayrıca fotoğraf tabanlı yaş doğrulama sistemleri devreye alınarak sahte hesapların açılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor. Şirket, “Enforcement is ongoing” diyerek sürecin devam edeceğini belirtiyor.

HÜKÜMETİN ARTAN BASKISI

Avustralya, yasağa uymayan şirketlere yönelik cezaları artırarak maksimum para cezasını 99 milyon Avustralya dolarına çıkardı. Ayrıca düzenleyici kurumlara daha geniş belge inceleme yetkisi verildi. Bu adımlar, teknoloji devlerini daha sıkı denetim altına almayı hedefliyor.

KÜRESEL ETKİLER VE DİJİTAL GELECEK

Avustralya’nın attığı bu adım, diğer ülkelerde de benzer yaş sınırlamalarının gündeme gelmesine yol açabilir. Sosyal medya şirketleri ise hem kullanıcı tabanlarını korumak hem de regülasyonlara uyum sağlamak için yeni teknolojilere yatırım yapmak zorunda kalacak. Bu süreç, dijital çağda gençlerin güvenliği ile şirketlerin ticari çıkarları arasındaki dengeyi yeniden tanımlayacak.