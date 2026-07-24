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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB'den Ödemeler Dengesi'nde revizyon

        TCMB'den Ödemeler Dengesi'nde revizyon

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi İstatistikleri Finans Hesabı'nda veri kalitesini artırmaya yönelik kapsamlı revizyona gitti. Yeni düzenlemeler kapsamında finansal türev işlemleri istatistiklere dahil edilirken, mevduat verileri ve Net Hata ve Noksan kalemi de güncellenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        TCMB'den Ödemeler Dengesi'nde revizyon

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ödemeler Dengesi İstatistikleri Finans Hesabı'nda revizyona gitti.

        TCMB'nin internet sitesinde, Ödemeler Dengesi İstatistikleri Finans Hesabı'nda yapılacak revizyona ilişkin basın duyurusu yayımlandı.

        Buna göre, Ödemeler Dengesi Finans Hesabı'nın belirli kalemleri, Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri'nin veri kalitesini artırmak amacıyla yürütülen idari kayıtlara dayalı mikro veri temelli analizlerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda revize edilecek.

        FİNANS HESABI VE NET HATA NOKSAN REVİZE EDİLECEK

        Ödemeler Dengesi ve Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri'nin veri kalitesinin artırılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar neticesinde, Efektif ve Mevduatlar kalemi altında, halihazırda istatistiklere tek taraflı yansıyan ve yerleşiklerin dış ekonomik işlemlerinden kaynaklanmayan efektif karşılığı mevduat hareketleri bir uyarlama kalemi aracılığıyla ayrıştırılarak istatistiklere yansıtılacak.

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        Gerçek kişi yerleşiklerin yurt dışı mevduat hareketlerinin daha sağlıklı ölçülmesi amacıyla, mevcut veri kaynağındaki yapısal kısıtları gidermek üzere işlem bazlı SWIFT verileri, veri derleme sürecine entegre edilecek.

        Halihazırda istatistiklerde yer almayan finansal türev işlemleri, sözleşme bazlı veriler kullanılarak hesaplanacak ve Finans Hesabı altında ayrı bir kalem olarak istatistiklere yansıtılacak.

        Söz konusu güncellemeler, 13 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacak olan Haziran 2026 Ödemeler Dengesi İstatistikleri'nde Finans Hesabı kalemlerine yansıtılacak ve Net Hata ve Noksan kalemi de aynı tutarlarda revize edilecek.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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