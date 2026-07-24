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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB: Enflasyon beklentilerinde karma görünüm

        TCMB: Enflasyon beklentilerinde karma görünüm

        TCMB verilerine göre temmuzda piyasanın enflasyon beklentisi yükselirken, reel sektör ve hanehalkının beklentileri geriledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:50 Güncelleme:
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        Enflasyonda beklentiler karıştı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları için arttığını, reel sektör ve hanehalkı için azaldığını açıkladı.

        TCMB, Temmuz 2026 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentileri verilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,14 puan artarak yüzde 23,95 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,60 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine, hanehalkı için 1,19 puan azalarak yüzde 44,94 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,93 puan artarak yüzde 17,63 seviyesinde gerçekleşti

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