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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira kar etti

        THY yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira kar etti

        Türk Hava Yollarının (THY) konsolide net karı yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 10:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        THY yılın ilk yarısında 18 milyar 864 milyon lira kar etti

        THY, finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

        Buna göre şirketin bu yılın ocak-haziran döneminde konsolide net karı 18 milyar 864 milyon lira oldu. Şirket geçen yılın ilk altı ayında 25 milyar 13 milyon lira kar elde etmişti. Öte yandan şirketin satışları ise ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 585 milyar 69 milyon liraya çıktı.

        Şirketin yılın ilk çeyreğine göre toplam varlıkları ise yüzde 9 artışla 2 trilyon 360 milyar 37 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde net borç ise yüzde 17 artışla 620 milyar 378 milyon liraya yükseldi.

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