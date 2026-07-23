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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil İlk 3 ay ücretsiz eğlence paketi

        İlk 3 ay ücretsiz eğlence paketi

        Türk Telekom, online başvuruya özel yeni kampanyasıyla kullanıcılarını Tivibu'nun içerik dünyasıyla buluşturduğunu duyurdu. Kampanya kapsamında online başvuru yapan ve 18 ay taahhüt veren yeni müşteriler, ilk 3 ay boyunca Tivibu'dan ücretsiz yararlanabiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 16:29 Güncelleme:
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        İlk 3 ay ücretsiz eğlence paketi

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, sadece online başvurularda geçerli olan “Tivibu Online’a Özel İlk 3 Ay Bedava Kampanyası” ile yeni aboneler, ilk 3 ay boyunca Tivibu’nun içeriklerine ücretsiz erişim imkânı elde ediyor. Üstelik Android TV kutusu ile birlikte 3 ay boyunca Youtube Premium ve Muud Premium üyelikleri ücretsiz.

        Dijital kanallar üzerinden başvuru yapan ve 18 ay taahhüt veren yeni müşteriler; Aile, Sinema, Spor ve Süper paketlerinden yararlanabiliyor. Kampanya sayesinde kullanıcılar, Tivibu’nun geniş içerik arşivine avantajlı koşullarla ulaşabiliyor.

        Gişe rekorları kıran filmlerden ailecek izlenebilecek yapımlara, spor ve eğlence içeriklerinden belgesellere kadar uzanan zengin seçkiyle Tivibu, evleri birer eğlence merkezine dönüştürüyor.

        TİVİBU İLE EV SİNEMASI

        Online'a özel ilk 3 ay bedava kampanyası ile izlenebilecek yapımlar arasında “PAW Patrol: Süper Film”, “Transformers: Başlangıç”, “Kralın Kızı”, “Karate Kid: Efsane Dövüşçüler”, “Dedektif Knight 3: Son Görev”, “Hayali Arkadaşlar” yer alıyor. BBC yapımı “Krallık” ve “Büyük Kedilerin Tüm Yaşamı” içerikleri belgesel türünde öne çıkarken ilk kez ve sadece Tivibu’da izlenen dizilerden ise “The Rookie” ve “Robin Hood” diziseverlerle buluşuyor.

        Tivibu’nun zengin içerik kütüphanesinde bulunan bu yapımlar ve daha fazlası online başvurularda geçerli 18 ay taahhüt karşılığında ilk 3 ay ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşuyor

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