TokenFlex'ten yeni entegrasyon modeli

Bu yıl 100’üncü yılını kutlayan Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren çalışan yan haklar platformu TokenFlex, yeni entegrasyon modelini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda geliştirilen yeni TokenFlex İnsan Kaynakları Entegrasyonu ile kurumların İK ve Operasyon ekipleri, çalışan tanımlama ve sipariş işlemlerini mevcut ERP sistemleri üzerinden yönetebiliyor. Çalışan ve sipariş bilgileri, entegrasyon aracılığıyla otomatik olarak TokenFlex sistemine aktarılıyor. Böylece aynı işlemin iki farklı sistemde tekrarlanmasının önüne geçilerek süreçlerin tek bir iş akışı üzerinden ilerlemesi sağlanıyor.

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TokenFlex Yazılım Ekip Lideri Yiğit Er, geliştirme hakkında şunları söyledi: “TokenFlex’in yeni entegrasyon altyapısıyla birlikte kurumların ERP sistemleri ile TokenFlex arasındaki çalışan ve sipariş bilgilerinin entegre bir şekilde yönetilmesine olanak sağlıyor. Özellikle çalışan sayısı ve işlem hacmi yüksek kurumlar için süreçleri kolaylaştıran bu yapı; çalışan bilgilerinin ve sipariş süreçlerinin sistemler arasında uyumlu şekilde ilerlemesini destekleyerek operasyonel verimliğe ve veri tutarlılığına katkı sağlıyor.”