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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Turkcell'den yılın ikinci çeyrekğinde 5,2 milyar TL net kâr

        Turkcell'den yılın ikinci çeyrekğinde 5,2 milyar TL net kâr

        Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 2,5 artarken net kârı 5,2 milyar TL oldu. Konsolide FAVÖK 30,0 milyar TL'ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 41,8 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı. Toplam mobil abone sayısı da Turkcell tarihinde ilk kez 40 milyonu aştığı vurgulanırken. Şirket, yılın ilk yarısında gelirlerinin yüzde 23,2'sini yatırımlara ayırdığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 11:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İkinci çeyrekte 5,2 milyar TL net kâr

        Turkcell, 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 71,8 milyar TL’ye yükselirken, net kârı 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Konsolide FAVÖK 30,0 milyar TL’ye ulaşırken FAVÖK marjı yüzde 41,8 oldu. 5G’nin devreye alındığı bu faaliyet döneminde, toplam mobil abone sayısı şirket tarihinde ilk kez 40 milyonu aştı. Sabit kablosuz erişimde güçlü bir kullanıcı deneyimi sunan Superbox ise net 64 bin abone kazanımıyla, 2020’nin ikinci çeyreğinden bu yana en güçlü çeyrek performansını kaydetti.

        "ŞEBEKE YATIRIMLARI MÜŞTERİ DENEYİMİNE DOĞRUDAN YANSIDI"

        İkinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “Turkcell gücünde 5G ile yeni bir döneme adım attığımız ikinci çeyrekte, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettik. Makroekonomik koşullardaki değişime rağmen çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve disiplinli ticari yaklaşımımız sayesinde reel büyüme performansımızı sürdürdük. Yıl sonu enflasyon beklentimizi yüzde 28’e revize ederken, yüzde 5-7 reel gelir büyümesi ve yüzde 40-42 FAVÖK marjı öngörümüzü koruyoruz. Gelirlerimize oranla yatırım harcamasının ise yaklaşık yüzde 25 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

        Turkcell’in ikinci çeyrekte 243 bin net mobil abone kazandığını belirten Koç şöyle devam etti: “Rekabetin değer odaklı seyrettiği bu dönemde abone kazanımındaki başarımızı sürdürerek toplam mobil abone sayımızı ilk kez 40 milyonun üzerine taşıdık. Faturalı abone bazımız ise 284 bin arttı. 5G lansmanının ardından çekim gücü, internet hızı, bağlantı sürekliliği gibi temel müşteri deneyimi alanlarındaki Net Tavsiye Skorlarımız (NPS) yükseldi. Bu sonuçlar, şebeke yatırımlarımızın müşteri deneyimine doğrudan yansıdığının kanıtıdır.”

        2020’DEN BU YANA EN GÜÇLÜ SUPERBOX PERFORMANSI

        Superbox’ın ikinci çeyrekteki yüksek performansına vurgu yapan Koç, “BTK verilerine göre Superbox ürünümüz ile Sabit Kablosuz Erişim alanında (FWA) yüzde 74 pazar payıyla lideriz. 5G ile birlikte Superbox’ı yalnızca fiberin alternatifi olarak değil, yüksek hızlı sabit kablosuz erişimin güçlü bir bileşeni olarak konumluyoruz. Son dört çeyrekteki toplam net Superbox abone kazanımımız 163 bini aştı” dedi.

        TURKCELL FİBER ABONELERİNİN PAYI YÜZDE 80’E ULAŞTI

        Turkcell fiber abonelerinin toplam sabit genişbant abone bazındaki payı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 80’e çıktı. Turkcell, ikinci çeyrekte uçtan uca fiber altyapısını 194 bin yeni haneye daha ulaştırdı. Bireysel fiber aboneleri içinde 1.000 Mbps ve üzeri hızları tercih edenlerin oranı da yüzde 8’den yüzde 29’a yükseldi.

        TV+ ABONE SAYISI 2,7 MİLYONU GEÇTİ

        HBO Max, Apple TV, NBCUniversal ve Paramount gibi küresel platformlar ve stüdyolarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde dünya çapında ilgi gören yapımların yanı sıra S Sport, tabii spor ve Eurosport’un öne çıkan spor içerikleri de TV+ aboneleriyle buluştu. TV+ zenginleşen içerik portföyü ve “TV+ Sana Yeter” yaklaşımıyla, ikinci çeyrekte net 123 bin yeni abone kazanarak toplam abone sayısını 2,7 milyonun üzerine taşıdı.

        DİJİTAL İŞ SERVİSLERİ’NİN GELİRLERİ YÜZDE 33 ARTTI

        Dijital İş Servisleri, ikinci çeyrekte gelirlerini yıllık bazda yüzde 33 artırdı. Büyük ölçekli projelerin desteğiyle yönetilen hizmet ve donanım gelirleri büyümeye en yüksek katkıyı sağladı. Veri merkezi ve bulut gelirleri de aynı dönemde yüzde 10 oranında yükseldi.

        Turkcell, bu çeyrekte Ankara veri merkezinde hayata geçirilen beşinci modül ile aktif veri merkezi kapasitesini 54 MW’a çıkardı. Şirket, Google Cloud iş birliği kapsamında kurulacak üç yeni nesil veri merkezinin inşa çalışmalarını da başlattı.

        TECHFİN SEGMENTİ YÜZDE 7 BÜYÜDÜ

        Konsolide gelirlerde yüzde 6 paya sahip olan techfin iş kolunun gelirleri ikinci çeyrekte yüzde 7 arttı. Paycell gelirleri de yıllık bazda yüzde 22 yükseldi. Esnek dijital entegrasyon olanakları ve yüksek müşteri memnuniyetiyle POS çözümleri, büyümenin ana kaynağı oldu.

        TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ KOÇ GSMA TEKNOLOJİ GRUBU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

        Dünya GSM Birliği (GSMA) Teknoloji Grubu Başkanlığına seçilen Koç, yeni görevine ilişkin değerlendirmesiyle sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya genelinde 1.000’den fazla operatör ve şirketi bir araya getiren GSMA bünyesinde bu önemli sorumluluğu üstlenmekten büyük gurur duyuyorum. Bu görevi, Türkiye’nin teknoloji ve telekomünikasyon vizyonunu küresel platformlarda temsil etmenin yanı sıra Turkcell’in 32 yıllık teknoloji birikimine ve ülkemizin dijital dönüşüm yetkinliğine duyulan uluslararası güvenin güçlü bir göstergesi olarak görüyorum. Ülkemizin dijital geleceğine yatırım yapmayı, yeni nesil teknolojileri daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve müşterilerimiz için sürdürülebilir değer üretmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz sonuçlardaki emekleri için tüm çalışma arkadaşlarıma, güvenleri için müşterilerimize ve hissedarlarımıza, destekleri için de Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum.”

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