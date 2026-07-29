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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Türkiye'deki yolculuklarda 29 yıla denk zaman tasarrufu

        Türkiye'deki yolculuklarda 29 yıla denk zaman tasarrufu

        Yandex Go'nun yapay zeka destekli rota optimizasyonu ve araç yönlendirme teknolojileri, Türkiye'de bir yıl içinde gerçekleştirilen yolculuklarda 254 bin saatin üzerinde, yaklaşık 29 yıla denk gelen zaman tasarrufu sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'deki yolculuklarda 29 yıla denk zaman tasarrufu

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki faaliyetlerine geçen günlerde 100 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle İstanbul'u da ekleyerek devam eden Yandex Go, ülkede yapılan yolculuklara ilişkin analiz paylaştı.

        Yandex Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren platformun yapay zeka destekli rota optimizasyonu ve araç yönlendirme sistemleri, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin'deki yolculara bir yılda 254 bin saatin üzerinde, yaklaşık 29 yıl zaman tasarrufu sağladı.

        Bu kapsamda analiz, canlı trafik koşullarını dikkate alan yapay zeka destekli rotalar ile yalnızca statik en kısa yol hesaplamasına dayanan alternatifleri karşılaştırarak hazırlandı.

        Sonuçlar, Yandex Go gibi gerçek zamanlı veri ve makine öğrenimi teknolojilerinin şehir içi ulaşımda yalnızca rota seçimini iyileştirmekle kalmadığını, günlük hayattaki zaman kayıplarını da ciddi ölçüde azalttığını göstermesi açısından önem taşıyor.

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        Yolcuların trafikte kaybetmekten kurtulduğu bu süre, Süper Lig'de kesintisiz oynanan 521 sezona, ardı ardına izlenen 139 bin sinema filmine ya da İstanbul ile Ankara arasında arabayla yapılan 56 bin 600 yolculuğa eşit bir zamanı ifade ediyor.

        Şehir bazında bakıldığında en yüksek toplam zaman tasarrufu İzmir'de kaydedildi. İzmir'de kullanıcılar bir yılda 100 bin 165 saatten fazla zaman kazandı. İzmir'de yapay zeka destekli rota optimizasyonu, yolculuk sürelerini ortalama yüzde 6,07 oranında azalttı.

        İkinci sırada ise Ankara geliyor. Ankara'da yolcular bir yılda 79 bin 250 saat zaman tasarrufu elde etti. Başkentte yolculuk süreleri, yapay zeka destekli rota optimizasyonu sayesinde ortalama yüzde 5,88 oranında kısaldı.

        Turizm odaklı yoğun ulaşım dinamiklerine sahip Antalya üçüncü oldu. Bu şehirdeki kullanıcılar bir yılda 59 bin 849 saat zaman kazandı. Bu süre 2 bin 494 güne, yani yaklaşık 7 yıllık kesintisiz zamana karşılık geliyor. Antalya'da yolculuk sürelerindeki ortalama azalma yüzde 5,92 olarak ölçüldü.

        Mersin ve Adana'da da akıllı rota planlamasının etkisi dikkati çekti. Mersin'de kullanıcılar bir yılda 8 bin 351 saat, yani 348 gün zaman tasarrufu elde ederken, yolculuk süreleri ortalama yüzde 5,55 oranında azaldı. Adana'da ise 7 bin 227 saatlik, yani 301 güne yakın zaman tasarrufu sağlandı ve yolculuk sürelerinde ortalama yüzde 5,01'lik bir iyileşme kaydedildi.

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        MİLİSANİYELER İÇİNDE ÇALIŞAN ALTYAPI

        Yandex Go'nun rota optimizasyon sistemi, makine öğrenimi modelleri, canlı trafik verileri ve geçmiş yolculuk analizlerini birlikte kullanarak her yolculuk için farklı rota alternatiflerini milisaniyeler içinde değerlendiriyor. Sistem, trafik ışığı düzenleri, dönüş zorlukları, yoğunluk tahminleri ve yol özellikleri gibi değişkenleri hesaba katarak en düşük tahmini yolculuk süresini sunan rotayı belirliyor.

        Sistemin kendi kendine öğrenen mimarisi, tahmin edilen ve gerçekleşen varış sürelerini sürekli karşılaştırıyor. Rota önerileri zaman içinde daha isabetli hale geliyor.

        Akıllı rota planlamasının etkisi yolculuk süresini azaltmakla sınırlı kalmıyor. Gereksiz sapmaların ve trafikte bekleme sürelerinin azalması, yakıt verimliliğini destekleyebiliyor, yoğun güzergahlar üzerindeki baskının hafiflemesine katkı sağlayabiliyor ve trafiğin şehir içinde daha dengeli dağılmasına yardımcı olabiliyor.

        Yandex Go, İstanbul'da ekonomi, konfor ve siyah taksi kategorilerinde de hizmet verecek. Ekonomi kategorisi günlük ulaşım ihtiyaçlarına yönelik, erişilebilir fiyatlarla verimlilik ve uygun maliyeti bir araya getiren yolculuk seçeneği olarak dikkati çekiyor. Üst düzey konfor arayan yolculara lüks araçlarla premium bir yolculuk deneyimi sunan siyah taksi, kısa süre önce kullanıma sunulan kategori olarak sunuluyor.

        Yandex Go'nun taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yatırım, şirketin Türkiye mobilite pazarındaki uzun vadeli stratejik konumunu da yansıtıyor. Yatırım, teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, hizmet kapasitesinin artırılması, sürücü ağının geliştirilmesi, yolculara yönelik kampanya ve avantajların desteklenmesi ile ürün kategorileri ve coğrafi erişimin genişletilmesi alanlarında kullanılacak.

        Türkiye'nin en büyük ekonomi merkezi olan İstanbul, Yandex Go'nun bir sonraki büyüme döneminin odağında yer alacak ve yatırım planının en önemli adresi olacak.

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