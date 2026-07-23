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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ulaşım Desteği Programı'ndan 59 bini aşkın öğrenci faydalandı

        Ulaşım Desteği Programı'ndan 59 bini aşkın öğrenci faydalandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması amacıyla uygulanan Ulaşım Desteği Programı'ndan 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 277 öğrencinin yararlandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        Ulaşım Desteği Programı'ndan 59 bini aşkın öğrenci faydalandı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ulaşım Desteği Programı ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören öğrencilerin şehirlerarası ulaşım giderlerini karşıladıklarını belirtti.

        Geleceğin teminatı olan öğrencilere, eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, Ulaşım Desteği Programı'nın Aralık 2022'de hayata geçirildiğini anımsattı.

        Göktaş, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine önem verdiklerinin altını çizerek, ailelerinden uzakta öğrenim gören öğrencilerin ulaşım giderlerine sağlanan desteğin hem aile bütçesine katkı sunduğunu hem de gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmesine imkan tanıdığını kaydetti.

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        Öğrencilerin eğitim hayatının her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getiren Göktaş, sosyal destek mekanizmalarını güçlendirerek sürdüreceklerini bildirdi.

        Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilere yılda 2 gidiş ve 2 dönüş olmak üzere toplam 4 kez destek verdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek gençlerimizi, öğrencilerimizi eğitim hayatlarında farklı program ve projelerle desteklemeyi sürdürüyoruz. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrenciler için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği Programı'mızın üst limit tutarını 1900 liraya yükseltmiştik. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için uygulanan ulaşım desteğinden 2025-2026 eğitim öğretim yılında 59 bin 277 öğrenci yararlandı."

        Göktaş, Ulaşım Desteği Programı'ndan bugüne kadar 158 bin 867 öğrencinin yararlandığını ve bu kapsamda 2022'den Haziran 2026'ya kadar 536 milyon 714 bin lira tutarında destek verdiklerini bildirdi.

        Bakan Göktaş, programa ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından, ailenin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini kaydetti.

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