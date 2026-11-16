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        Haberler Ekonomi Teknoloji Ürünler yapay zekâya soruluyor

        Ürünler yapay zekâya soruluyor

        Mastercard'ın 13 pazarda 26 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre gençlerin yüzde 79'u, ebeveynlerin ise yüzde 70'i son bir yılda ürün araştırmak için yapay zekâ kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ürünler yapay zekâya soruluyor

        Mastercard, alışveriş ve ödemelerin geleceğini inceleyen "Alışveriş ve Ödemelerin Geleceğine Kısa Bir Bakış" raporunu yayımladı. Rapor kapsamında 13 pazarda, 13 ila 18 yaş arasındaki gençler ve ebeveynlerinden oluşan 13 bin çiftle araştırma yapıldı. Bulgulara göre gençlerin yüzde 79’u, ebeveynlerin ise yüzde 70’i son bir yılda ürün araştırmak için yapay zekâ kullandı.

        Araştırma, kullanımın düzenli bir alışkanlığa dönüşmeye başladığını da gösteriyor. Gençlerin yüzde 62’si, ebeveynlerin yüzde 49’u ürün araştırırken en az ayda bir yapay zekâdan yararlanıyor. Gençlerin yüzde 61’i ise alışveriş sürecini üstlenen kapsamlı bir yapay zekâ asistanını kullanmaya en azından bir ölçüde yatkın olduğunu belirtiyor. Ebeveynlerin yüzde 67’si, çocuklarının kuşağının yapay zekâyla alışverişte kendilerinden daha rahat olacağını düşünüyor.

        ARAŞTIRMADAN SATIN ALMAYA GEÇİŞTE SINIRLARI KULLANICI BELİRLEYECEK

        Rapor, yapay zekânın ürün bulma ve seçenekleri karşılaştırmanın ötesine geçerek kullanıcı adına işlem yapabildiği yapay zekâ asistanlı ticaret dönemini üç açıdan inceliyor: Tüketicilerin alışveriş deneyimi, perakendecilerin müşterileriyle ilişkisi ve ödemeleri mümkün kılan güven altyapısı. Örneğin bir yapay zekâ temsilcisi uçuş seçeneklerini karşılaştırabilir veya düzenli market alışverişi için sepet hazırlayabilir. İşlemi tamamlamasına izin verilip verilmeyeceği ise kullanıcının belirlediği yetkilere bağlı.

        Rapora göre bu deneyimin yaygınlaşması için temsilcinin kimin adına hareket ettiğinin doğrulanması, harcama sınırlarının açıkça tanımlanması ve kullanıcının hangi işlemlerde yeniden onay vereceğini belirleyebilmesi gerekiyor. Yanlış ya da beklenmedik bir işlem gerçekleştiğinde ne yapıldığı da kullanıcı tarafından biliniyor olmalı.

        PERAKENDECİLER İÇİN ÜRÜN BİLGİSİNİN DOĞRULANABİLİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

        Yapay zekâ temsilcileri tüketiciler adına seçenekleri değerlendirmeye başladıkça perakendecilerin sunduğu bilgilerin de değişmesi gerekecek. Rapora göre fiyat, stok, teslimat ve iade koşullarının temsilciler tarafından erişilebilir olması önem kazanıyor. Ürün özellikleri ve sürdürülebilirlik gibi iddiaların da doğrulanabilir bilgilerle desteklenmesi gerekiyor.

        Mastercard, raporda güvenli ödeme bilgilerinin korunmasının yanı sıra temsilcinin kimliğinin ve işlem yetkisinin doğrulanmasına dikkat çekiyor. Böylece kullanıcı adına yapılan bir işlemin, kullanıcının önceden belirlediği sınırlar içinde gerçekleştiğinin anlaşılması hedefleniyor.

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        #MasterCard
        #Yapay Zeka
        #alışveriş
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