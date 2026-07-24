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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

        Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2026 Hanehalkı Beklenti Anketi'ne göre, vatandaşların gelecek 12 aya ilişkin yıllık enflasyon beklentisi haziran ayına kıyasla 1,19 puan düşerek yüzde 44,94'e geriledi. Ankette, katılımcılar son bir yılda fiyatı en fazla artan ürün grubu olarak yine gıda ve yakıt-enerjiyi gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 10:41 Güncelleme:
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        Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı.

        7-14 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 251 hanenin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,19 puan azalarak yüzde 44,94 seviyesine indi. Böylece haziran ayında yüzde 46,13 olan beklenti, temmuzda aşağı yönlü seyrini sürdürdü.

        GIDA VE ENERJİ İLK SIRADA

        Katılımcılar, son bir yıl içinde fiyatı en fazla artan ürün ve hizmet grupları arasında ilk sıraya gıdayı koyarken, ikinci sırada yakıt ve enerji yer aldı. Gelecek 12 ayda da fiyat artışlarının en çok bu iki grupta yaşanacağı beklentisi öne çıktı.

        Son bir yılda fiyatı en fazla artan grup olarak gıdayı gösterenlerin oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 39,7'ye yükseldi.

        KONUT FİYATI BEKLENTİSİ DE AZALDI

        Ankette, gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi de geriledi. Buna göre konut fiyatlarında yıllık artış beklentisi haziran ayına göre 1,33 puan azalarak yüzde 32,49 oldu.

        Öte yandan katılımcıların 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 0,31 lira artışla 52,98 TL'ye yükseldi.

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