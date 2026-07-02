Visa'dan Tehdit İstihbaratı Platformu

Visa, finansal kuruluşların dolandırıcılık ve finansal kayıpla sonuçlanabilecek siber tehditleri daha erken tespit etmesine ve bu tehditlere karşı harekete geçmesine yardımcı olmak üzere geliştirilen yeni çözümü Visa Tehdit İstihbaratı Platformunu (VTIP) (Visa Threat Intelligence Platform) duyurdu.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümü, geç fark edilen siber olayların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Visa Tehdit İstihbaratı Platformumuz ile finansal kuruluşların, riskleri dolandırıcılığa veya finansal kayba dönüşmeden önce daha erken tespit etmelerine ve bu risklere daha isabetli şekilde müdahale etmelerine yardımcı oluyoruz. Siber güvenlik ve ödeme istihbaratını bir araya getirerek müşterilerimizin, kendi müşterilerini daha etkin korumasını, dolandırıcılığın yarattığı olumsuz etkileri azaltmasını ve dijital ödemelere duyulan güveni güçlendirmesini sağlıyoruz."

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Şirketten yapılan açıklamaya göre; Visa, bugün 200'den fazla ülkede kendi küresel ağına yönelik her ay yaklaşık 90 milyon siber saldırıyı ve 11 milyon oltalama (phishing) e-postasını engelliyor.

Visa'nın siber savunma operasyonlarını yürüten ekip tarafından geliştirilen Visa Tehdit İstihbaratı Platformu, Visa'nın küresel ödeme ağı üzerinde, gerçek operasyon ortamında kapsamlı şekilde test edildi. Platform, bugün dünyanın en büyük ödeme ağlarından birini korumak için kullanılan tehdit istihbaratı ve siber güvenlik yetkinliklerini finansal kuruluşların kullanımına sunuyor.

Visa'nın Visa Tehdit İstihbaratı Platformunu gerçek siber saldırılara karşı kendi sistemlerinde test ederek etkinliğini doğruladığı belirtildi. Ardından bu kanıtlanmış yetkinlikleri, ödeme ekosistemindeki kuruluşların yeni nesil tehditlere karşı daha hazırlıklı olmasına destek olmak amacıyla müşterilerinin kullanımına açtı.

Visa Tehdit İstihbaratı Platformu, finans sektörü için özel olarak geliştirildi. Platform; güvenlik, dolandırıcılık ve risk yönetimi ekiplerinin dağınık veri kaynakları arasında kaybolmadan, doğrudan ödeme riskleriyle ilişkili tehditlere odaklanmasına yardımcı oluyor. Siber güvenlik verilerini finansal istihbaratla bir araya getiren Visa Tehdit İstihbaratı Platformu, kurumların siber olaylarla bunların yol açabileceği dolandırıcılık riskleri arasındaki bağlantıyı daha net görmesini sağlıyor.

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Visa Tehdit İstihbaratı Platformunun öne çıkan özellikleri arasında şunlar yer alıyor:

• Tehdit istihbaratı: Finans sektörüne özel kötü amaçlı yazılım kaynaklı ihlal göstergeleri (Indicators of Compromise - IoC) sunuyor.

• Güvenlik açığı istihbaratı: Kuruluşların maruz kaldığı güvenlik açıklarını ve bu açıklardan faydalanılmasına yönelik riskleri önceliklendiriyor.

• Marka istihbaratı: Marka taklitlerini ve markanın kötüye kullanılmasına yönelik girişimleri tespit etmeye ve azaltmaya yardımcı oluyor.

• Dijital kimlik istihbaratı: Üst düzey yöneticilerin ve çalışanların kişisel olarak hedef alınma ihtimaline karşı takip gerçekleştiriyor ve bu risklere karşı koruma sağlıyor.

• Finansal istihbarat: Dark web'de tespit edilen ele geçirilmiş ödeme bilgilerini VisaNet'ten elde edilen içgörülerle zenginleştirerek, dolandırıcılık ve risk ekiplerinin doğrudan aksiyon alabileceği anlamlı istihbarata dönüştürüyor. Visa Tehdit İstihbaratı Platformu, siber güvenlik ve dolandırıcılık istihbaratını tek bir platformda bir araya getirerek finansal kuruluşların tehditleri daha erken öngörmesine, müdahale önceliklerini daha doğru belirlemesine ve siber olayların dolandırıcılıkla sonuçlanma olasılığını azaltmasına yardımcı oluyor.

Visa'nın son beş yılda dolandırıcılığı azaltmak ve ağ güvenliğini güçlendirmek amacıyla teknolojiye 13 milyar doların üzerinde yatırım yaptığı kaydedildi.