Vodafone'a müşteri deneyimi alanında 5 ödül

Vodafone Türkiye ve Vodafone Grubu, uluslararası arenada 2009'dan bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın gerçekleştirdiği Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 2 Altın, 2 Gümüş ve 1 Bronz olmak üzere toplam 5 ödüle birden layık görüldü.

Vodafone Türkiye'nin Vodafone Grubu ile yürüttüğü, müşterinin desteğe ihtiyaç duyduğu anları kolaylaştıran müşteri deneyimi stratejisi "Bir Defa Söyleyin, Vodafone'la Çözümü Oldu Bilin" projesi "Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Müşteri Deneyimi" ve "En İyi Çoklukanal Kullanımı" kategorilerinde Altın, "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde ise Gümüş ödülün sahibi oldu. Türk mühendisler tarafından geliştirildikten sonra diğer Vodafone ülkelerine ihraç edilen ve ilk yılında 300 milyondan fazla ziyaret alan sadakat platformu Vodafone Happy "En İyi Müşteri Geribildirimi ve İçgörü Kullanımı" kategorisinde Gümüş, Vodafone Grubu'nun yapay zekâ destekli müşteri içgörüsü platformu CX Lens de "En İyi Yapay Zekâ Kullanımı" kategorisinde Bronz ödül aldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, iyi bir müşteri deneyiminin, müşterilerimizle kurduğumuz tüm etkileşimlerde içten, çözüm odaklı ve destekleyici bir yaklaşımla, onlara güvenilir yol arkadaşları olduğumuzu hissettirmekten geçtiğini biliyoruz. Mutlu müşteriler yaratma hedefiyle müşterilerimizi dinliyor, dinlediklerimizle deneyimi tasarlıyor, verdiğimiz sözün sorumluluğunu üstleniyoruz. Bu bilinçle hayata geçirdiğimiz projelerimizin uluslararası bir platformda ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyduk. Üç ödüllü projemiz 'Bir Defa Söyleyin, Vodafone'la Çözümü Oldu Bilin', çözümün sorumluluğunu Vodafone'un üstlenmesini sağlayan çalışma modelimizi yansıtırken, sadakat platformumuz 'Vodafone Happy' müşteri içgörüsünün müşteriye sunulan değeri nasıl şekillendirdiğinin bir örneğini sunuyor. 'CX Lens' ise müşteri sesinin ekiplerin günlük kararlarına daha hızlı ulaşmasını sağlayan global bir yetkinlik olarak dikkat çekiyor. Aldığımız ödüllerde emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve güvenleriyle bize yön veren müşterilerimize teşekkür ediyorum. Vodafone olarak, müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımıza devam edeceğiz."

MOBİL HİZMETLERDE 24 SAATLİK ÇÖZÜM SÖZÜNÜN YERİNE GETİRİLME ORANI %96

Vodafone Türkiye'nin 2025'te tanıttığı ve edindiği deneyimle Vodafone Grubu genelinde gelişimine katkıda bulunduğu "Bir Defa Söyleyin, Vodafone'la Çözümü Oldu Bilin" müşteri deneyimi stratejisinin çıkış noktasını müşterilerin "Sorunumu bir kez anlatayım, gerisini Vodafone yönetsin" beklentisi oluşturuyor. Ekiplerin sorumluluğunu müşterinin temas ettiği kanalda talebin sonucuna kadar taşımasıyla öne çıkan bu modelde, mümkün olduğunca çözüm dijitalde sağlanıyor. İnsan desteği gerektiğinde müşterinin paylaştığı bilgiler doğru ekibe aktarılıyor ve süreç kaldığı yerden ilerliyor. Karmaşık şikâyetlerde uzman ekipler çözüm için gerekli koordinasyonu müşterinin adına yürütüyor. Belirlenen yolculuklarda net çözüm taahhüdü sunuluyor, düzenli bilgilendirme yapılıyor, taahhüdün karşılanamadığı uygun durumlarda ise telafi sağlanıyor. Müşteri, talebini kimin takip ettiğini, sürecin hangi aşamada olduğunu ve ne zaman çözüm beklendiğini görebiliyor. Bu stratejiyle, mobil hizmetlerde 24 saatlik çözüm sözünün yerine getirilme oranı %96, çağrı merkezinde ilk temasta çözüm oranı %85, mağazada ise %93 oldu.

İLK YILDA 300 MİLYONDAN FAZLA ZİYARET

Müşterilerin sadakat programları ve indirimlere yönelik beklentisi, farklı müşteri gruplarına sunulan avantajların ve Vodafone Happy deneyiminin yeniden tasarlanmasına yön verdi. Müşterinin değer verdiği faydaların hediye ve avantaj seçimlerine yansıdığı Vodafone Happy sadakat platformu ilk yılında 300 milyondan fazla ziyaret alırken, marka indirimleri yaklaşık 7 milyon kez kullanıldı ve müşterilere 2,5 milyar TL'yi aşkın ekonomik fayda sağlandı. Happy kullanan müşterilerin Vodafone'u tavsiye etme oranı bir yılda %28'den %49'a yükseldi.

MÜŞTERİNİN GERİ BİLDİRİMİNİ GÜNLÜK KARARLARA TAŞIYOR

Vodafone Grubu'nun yapay zekâ destekli müşteri içgörüsü platformu CX Lens, müşterilerin farklı temas noktalarında bıraktığı gerçek yorumları ve deneyim sinyallerini yapay zekâ ile anlamlandırıyor; çalışanların belirli bir konu ya da müşteri yolculuğundaki ihtiyaca, soruna ve beklentiye çok daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Yüksek hacimli müşteri geri bildirimlerini analiz ederek tek tek yorum okumaya dayalı yaklaşımın ötesine geçen; öne çıkan sorunları, beklentileri ve gelişim alanlarını görünür hale getiren CX Lens, müşterinin gerçek geri bildirimini organizasyonun günlük kararlarına daha hızlı taşıyan yeni bir adım olarak dikkat çekiyor. Vodafone, müşteriden aldığı bu içgörüyü yalnızca anlamakla kalmıyor; daha hızlı çözüme, daha kolay bir deneyime ve günlük hayata dokunan somut faydalara dönüştürüyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİNDE EN PRESTİJLİ YARIŞMALARDAN BİRİ

Awards International tarafından 2018'de başlatılan Uluslararası Müşteri Deneyimi Ödülleri (ICXA) programı, müşteri deneyimi alanındaki uygulamaları uluslararası ölçekte değerlendiriyor. Bugüne kadar 50'yi aşkın ülkeden kuruluşu ağırlayan programa başvurular, müşteri deneyimi liderleri ve sektör uzmanlarından oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor. Global ölçekte müşteri deneyimi alanında en prestijli yarışma programlarından biri olan programda Vodafone Türkiye geçen yıl da bir Altın, bir Gümüş ve bir Bronz olmak üzere toplam 3 ödül birden almıştı.