Yelken dünyasına özel platform

Türkiye’de yelkene dair üretilen bilgi, deneyim ve hikâyeleri görünür ve kalıcı hale getirmek amacıyla kurulan Rüzgâr Üstü, yelken dünyasını farklı paydaşlarıyla buluşturan bağımsız platform olarak faaliyetlerine başladı.

Yapılan açıklamaya göre Rüzgâr Üstü, farklı kanalları yelken dünyasının farklı ihtiyaçlarına yönelik kullanıyor. Rüzgarustu.com yelken dünyasının arşivini oluştururken, Instagram hesabı sahadaki gelişmeleri, yarışları ve yelken dünyasının gündemini görünür kılıyor. LinkedIn’deki içerikler yelken sporunun iş dünyası, sponsorlar ve karar vericilerle bağını güçlendirirken, Spotify’da yayınlanan İngilizce podcastler ise Türkiye’deki yelken dünyasının uluslararası takipçilere ulaşmasına katkı sağlıyor.

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Doğru hikâyeleri görünür kılarak, özellikle 6-15 yaş arası ‘Optimist’ sınıfında yelkene başlayan çocuk ve genç sporcuların kendi rol modellerini bulmalarına katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Rüzgâr Üstü platformunun Kurucusu Rana Akkurt, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Platformumuz, genç yeteneklere ilham olmanın yanı sıra bu yola baş koymuş profesyonellerin uluslararası yelken takviminde kalıcı bir iz bırakması için de çalışacak. Platformu kurmamdaki en büyük motivasyon, Deniz Kuvvetleri mensubu bir ailede büyüyerek denizle çok erken yaşta bağ kurmuş olmam ve bugün aktif bir yelkenci olarak bu dünyanın ihtiyaçlarını yakından görebilmem. Bunun yanında J/70’ten açık deniz yarışlarına kadar farklı sınıflarda yarışırken; Türkiye’de ne kadar güçlü bir sporcu, kulüp, yarış ve destek ekosistemi olduğunu da gözlemliyorum. Büyük bir emek ve deneyim var ancak bunların önemli bir bölümü kendi çevresinin dışına yeterince taşınamıyor. Yabancı bir yelkenci, kulüp ya da marka Türkiye’yi merak ettiğinde düzenli ve erişilebilir bir kaynak bulmak hâlâ kolay değil. Oysa Türkiye’nin uluslararası yelken dünyasında kalıcı bir merkez haline gelmesi, burada üretilen deneyimi, başarıyı ve desteği anlatmayı ve kayıt altına almayı da gerektiriyor. Bu nedenle Rüzgâr Üstü’nde sporculardan kulüplere, yarış düzenleyicilerden sponsorlara kadar farklı paydaşlardan gelen bilgi ve içerikleri bir araya getiriyoruz. Rotamızı da tam da bu noktadan hareketle ‘Yelkende olan, yelkende kalmasın’ diyerek belirledik.”