Eleştirmenlerin oylarıyla Rotten Tomatoes'da son 25 yılın en iyi filmleri seçildi!
Eleştirmenlerin oylarıyla Rotten Tomatoes'da son 25 yılın en iyi 25 filmi seçildi! Listenin ilk sırasında 2015 yapımı "Mad Max: Fury Road" yer aldı.
25. ARRIVAL (2016)
Üniversitede antik diller üzerie ders veren dilbilimci Louise Banks (Amy Adams), bir esnasında ABD'ye gizemli bir uzay aracının indiğini öğrenir. Dünyanın farklı ülkelerine, toplam 12 yere bu uzay araçları iner. Louise Banks bu uzay aracının içerisindeki gizemi çözmeye çalışırken film geçmiş ile gelecek arasında muzzam bir bağlantı kurar.
24. BLACK PANTHER (2018)
Babasının ölümünün ardından tahta çıkmak isteyen prens T'Challa, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş olan ülkesi Wakanda'ya geri döner. Döndüğünde ihanet ve tehlikeyle burun buruna gelen genç kral, iç karşılıklık çıkmadan ülkesini korumak ve düşmanlarını yenmek üzere harekete geçer.
23. AYI PADDİNGTON (2017)
Artık Brown ailesi ile yaşamakta olan Paddington yerel halkın dasevilen popüler bir üyesi haline gelir. Teyzesi Lucy'nin 100. doğum günü için mükemmel hediyeyi almak adına bir dizi garip iş bulup çalışır. Ancak aldığı hediye çalınır.
22. THE TREE OF LIFE (HAYAT AĞACI) (2011)
1950'li yıllarda, Orta Batılı bir aileyi merkezinde alan film ailenin en büyk oğlu Jack'in, çocukluk masumiyetinin kaybolmasından başlayarak buruk bir yetişkinlik evresine geçişini konu alıyor.
21. SOYZSUZLAR ÇETESİ (2009)
2. Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı mücadele veren özel bir birliğin macelarını konu alan Soyuzlar Çetesi'nin başrolünde Brad Pitt yer alıyor.
20. ZODIAC (2007)
Film, 1960'lı yılların sonundan itibaren ABD'nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takma adını koyan katili yakalam öyküsünü beyin yakan bir hikaye ile anlatıyor.
19. YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ (2001)
Film, dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadeleyi konu alır.
18. INSIDE LLEWYN DAVIS (SEN ŞARKILARINI SÖYLE) (2013)
Film 1961 yılında Greenwich Village'daki folk müzik çevrelerinde gezinen genç bir müzisyenin yaşamından bir haftayı anlatır.
17. WHIPLASH (2014)
Film, bir konservatuar öğrencisi ile aşırı sert öğretmenin müzik, güç, disiplin üzerine işleyen ilişkisini anlatıyor.
16. MANOLYA (1999)
Kendi halinde yalnız bir adam olan Jim Kurring görevini son derece ciddiye alan bir polis memurudur. Bir gün bir cesetle karşılaşır ve olayı çözmeye çalışırken bambaşka bir maceraya atılır. Tanınmış yapımcı Earl Partridge kanser hastalığına yakalanmış, son zamanlarında ise yıllar önce terk ettiği oğlunu bulmak için çabalamaktadır. Uyuşturucu bağımlısı Claudia Wilson'ın hayatı tanımadığı bir adamla tanıştığında bambaşka bir yere evrilecektir.
15. HER ŞEY HER YERDE AYNI ANDA (2022)
Vergilerini bir türlü bitiremeyen bitkin bir Çinli göçmen kadın (Michelle Yeoh), dünyayı kurtarması gereken bir maceranın içine çekilir.
14. AY IŞIĞI (2016)
Genç siyah bir adamın çocukluğundan yetişkinliğe kadar Miami'nin zor bir mahallesinde, hayatta kendine yer edinme savaşını ve büyüme hikayesini anlatıyor.
13. GET OUT (KAPAN) (2017)
Chris sıradan bir siyah gençtir. Sevgilisi Rose ile mutlu bir ilişkisi vardır. Rose bir gün Chris'i ailesinin mülküne davet eder. Avrupalı Amerikalı sevgilisinin ailesinde bir tuhaflık olduğunu sezen Chris bir süre sonra mülkte kalmakta olan siyah kişilerin bir bir kaybolduğunu öğrenir.
12. KAN DÖKÜLECEK (2007)
Aile çiftliği arazisinde petrol çıkartma haklarını almasıyla birlikte servetini hızla katlayan bir iş insanı ile (Daniel Day-Lewis), kısa sürede gelişip kalkınan kasabanın rahibinin (Paul Dano) paralel öyküsü anlatılır.
11. İHTİYARLARA YER YOK (2007)
Anton Chigurh ve Llewelyn Moss karakterlerinin bir uyuşturucu pazarlığı içerisinde yollarının kesişmesi ile yaşananları konu alıyor.
10. SOSYAL AĞ (2010)
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in hayat hikayesini ve ünlü sosyal paylaşım sitesinin kurulma aşamalarını anlatıyor.
9. MATRIX (1999)
Beyaz tavşanı takip eden Neo adındaki hacker, kendisine sunulan kırmızı hapı seçip gerçek dünya için savaşan direnişçilerin arasına katıldı. İnsanlığı sanal gerçekliğin esaretinden kurtaracak seçilmiş kişi olduğu düşünüldüğü için türlü eğitimlerden geçtikten sonra sistemle savaşmaya hazır hale getirildi.
8. PAN'IN LABİRENTİ (2006)
İkinci Dünya Savaşı sonrasında geçen fantastik bir yolculuğun hikâyesi. 10 yaşındaki Ofelia yeni taşındığı evin arka bahçesinde esrarengiz bir labirent keşfeder. Labirentin içerisinde yaşayan Pan adındaki yaratık küçük kızın tüm yaşamını değiştirecek.
7. RUHLARIN KAÇIŞI (SPIRITED AWAY) (2001)
Film, küçük Chihiro ve ailesinin yeni bir kasabaya taşınmalarıyla açılır. Yolculuk esnasında yolda gördükleri bir tünele dikkat eden aile, tünelin içerisinden geçtiklerinde karşılaştıkları fantastik dünyanın içerisinde büyülenirler.
6. AŞK ZAMANI (2000)
Film, izleyiciyi 1962 yılının Hong Kong'una götürür ve birbirlerine aşık olan, tutkuyla bağlanan Mrs. Chan ve Mr. Chow'un hikayesine odaklanır. Her ikisinin de eşleri onları aldatmaktadır.
5. ALEV ALMIŞ BİR GENÇ KIZIN PORTRESİ (2019)
18. yüzyıl sonlarında Britanya'da genç bir kadının portresini yapmakla görevlendirilen bir sanatçının hikayesini konu ediyor.
4. KARA ŞÖVALYE (2008)
Batman, Teğmen Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent, Gotham şehrine korku saçan Joker'e karşı mücadele eder.
3. MULHOLLAND ÇIKMAZI (2001)
Genç, hevesli bir oyuncu büyük umutlarla Hollywood'a varır ancak gelir gelmez de kendisini bir cinayetten kılpayı kurtulmuş ve geçmişini bilmeyen gizemli bir kadının macerası içerisinde bulur. Ancak bu macerada rüya ve gerçek iç içedir.
2. PARAZİT (2019)
Yönetmen Bong Joon-Ho, farklı sosyal sınıflardan iki ailenin kesişen hikayesi üzerinden ekonomik ve sınıfsal eşitsizlik meselesine değiniyor.
1. MAD MAX: FURY ROAD (2015)
Nükleer savaşın ardından dünya, çöllerin yaygınlaştığı ve susuzluk probleminin arttığı bir yer haline gelmiş, aynı nedenle medeniyet çöküşe doğru sürüklenmiştir. Hayatta kalma içgüdüsü had safhada olan Max (Tom Hardy), eşi ve çocuğunu kaybetmenin ardından huzuru ararken, Savaş Çocukları tarafından esir alınır.