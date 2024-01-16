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        Haberler Ekonomi Teknoloji Elon Musk'ın robotları tişört katlıyor - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk'ın robotları tişört katlıyor

        Elon Musk, CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 01:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 01:11
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        Elon Musk'ın robotları tişört katlıyor
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        Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla şirketinin geliştirdiği Optimus isimli insansı robot, gün geçtikçe ilerleme kaydetmeye devam ediyor.

        Musk, sosyal medya hesabından 2021 yılında tanıtılan robotun tişört katladığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, "Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak kesinlikle bunu tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak" dedi.

        Optimus’un geçtiğimiz sene nesneleri sıralayabildiği, tek ayak üzerinde durabildiği, bazı yoga ve meditasyon hareketlerini yapabildiği bir görüntü paylaşılmıştı.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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