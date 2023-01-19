Zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu merak ediliyor. Milyonlarca kişi maaş hesaplama işlemlerine ilişkin araştırmalar yaparken emekli maaşı hesaplama ekranını haberimizde derledik. Peki, 2023 Ocak SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte en düşük emekli maaşı ile "Ne kadar emekli maaşı alırım?" sorusunun yanıtı...