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İstanbul dahil Dubai üzerinden 40 şehre uçuş başlatan Emirates, 25 Haziran’dan itibaren İstanbul Havalimanı’na Perşembe ve Pazar günlere uçuş gerçekleştirecek.

2 Temmuz’dan itibaren 12 Temmuz’a kadar haftada üç kez gerçekleştirileceği belirtilen uçuşların, her Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatlerde gerçekleşeceği kaydedildi.

15 Temmuz’dan itibaren 31 Temmuz’a kadar ise Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere aynı saatlerde haftada beş uçuşun gerçekleştirileceği açıklandı.

Emirates Ticari İşler Direktörü Adnan Kazım, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkili makamları desteği ve ortaklığı sayesinde, Emirates olarak yolcularımız için sorunsuz ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz ve ilerleyen haftalarda daha fazla destinasyona uçuşa başlamak için sabırsızlanıyoruz. BAE hükümetinin BAE vatandaşlarının ve BAE'de ikamet edenlerin seyahat etmesini kolaylaştırmak için kısa bir süre önce yaptığı duyuru, ülkemizin ekonomik faaliyetlere devam etmek açısından gösterdiği titiz yaklaşımı ortaya koymaktadır. Kademeli olarak normal hizmet vermeye başlayan Emirates'in birinci önceliği daima müşterilerinin, ekibinin ve topluluklarının sağlığı ve güvenliği olacaktır" dedi.

Emirates, Temmuz ayında ise Londra Heathrow, Manchester, Frankfurt, Paris, Zurich, Madrid, Amsterdam, Kopenhag, Dublin, New York JFK, Toronto, Kuala Lumpur, Singapur ve Hong Kong'a uçuşlar başlayacağını bildirdi.