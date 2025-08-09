Emirates Kupası'nın sahibi Arsenal! Arsenal'in her sezon öncesi kendi stadında düzenlediği Emirates Cup'ın sahibi belli oldu. Topçular, İspanyol rakibi Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Giriş: 09.08.2025 - 21:33 Güncelleme: 09.08.2025 - 21:33

