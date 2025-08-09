Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Emirates Kupası'nın sahibi Arsenal! - Futbol Haberleri

        Emirates Kupası'nın sahibi Arsenal!

        Arsenal'in her sezon öncesi kendi stadında düzenlediği Emirates Cup'ın sahibi belli oldu. Topçular, İspanyol rakibi Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 21:33 Güncelleme: 09.08.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emirates Kupası'nın sahibi Arsenal!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emirates Kupası 2025 finalinde Arsenal ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

        İngiliz devi Arsenal, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak Emirates Kupası'nın sahibi oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren goller, Viktor Gyökeres, Bukayo Saka ve Kai Havertz'ten geldi.

        Arsenal'in yeni transferi Viktor Gyökeres, Arsenal formasıyla ilk golünü atmış oldu.

        Kupayı kazanan takımlar şu şekilde:

        Arsenal (9)

        Olimpik Lyon

        Galatasaray

        Hamburg

        New York Red Bulls

        Valencia

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Binlerce kişi Gazze için yürüyor
        Binlerce kişi Gazze için yürüyor
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        İlham Aliyev ile görüştü
        İlham Aliyev ile görüştü
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Hakan'dan F.Bahçe ve G.Saray sözleri!
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası