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Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor?

12 Ocak tarihinde başlayan ara transfer dönemi 8 Şubat tarihinde sona erecek. Süper Lig'de takımlar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ara transfer sezonuna hızlı bir giriş yaparken, Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'nin ardından Barcelonalı genç yetenek, Emre Demir'i kadrosuna kattı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, Emre Demir hayatı ve futbol kariyeri gündemi meşgul etmeye başladı. İşte detaylar...

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  • Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

    Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, son olarak Barcelona'lı genç yetenek, Emre Demir'i kadrosuna kattı. Futbolseverler, Emre Demir'in futbol kariyerine yönelik araştırılmalarına sürüdürürken, genç oyuncu, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte saat 17.30 sularında İstanbul'a geldi. Peki, "Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?" İşte ayrıntılar...
  • Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

    EMRE DEMİR KİMDİR?

    15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Emre Demir, 1.75 boyunda ve 67 kg ağırlığında. Sol ayağını çok etkili kullanan ve 10 numara mevkiinde oynayan genç oyuncu, sağ ve sol kanatta da görev alabiliyor.
  • Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

    SÜPER LİG TARİHİNİN EN GENÇ GOLCÜSÜ

    Kuvayi Milliyespor'dan henüz 8 yaşındayken Kayserispor altyapısında transfer edilen Emre, 2019 yılında A takım kadrosuna dahil edilmiş, 15 yıl, 9 ay ve 25 günlükken attığı golle de Süper Lig'in en genç golcüsü olarak tarihe geçmişti.

     
  • Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

    BARCELONA'DA 2 MAÇA ÇIKABİLDİ

    Sezon başında Kayserispor'dan 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında dünya devi Barcelona'ya transfer olan Emre, Katalan ekibinde umduğunu bulamadı. 

     
  • Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?

    19 yaşındaki futbolcu, A takıma yükselemezken, Barcelona B takımında da sadece 2 maçta toplam 24 dakika görev yaptı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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