Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, son olarak Barcelona'lı genç yetenek, Emre Demir'i kadrosuna kattı. Futbolseverler, Emre Demir'in futbol kariyerine yönelik araştırılmalarına sürüdürürken, genç oyuncu, menajeri Ahmet Bulut'la birlikte saat 17.30 sularında İstanbul'a geldi. Peki, "Emre Demir kimdir, kaç yaşında, hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir Fenerbahçe'ye transfer mi oldu?" İşte ayrıntılar...