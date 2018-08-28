teknoloji ürünleri
Teknoloji
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En çok hangi teknoloji ürünleri alınıyor?

Türkiye nüfusunun yüzde 26,5’ini oluşturan 21 milyon kullanıcı, e-ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Türkiye’de yaklaşık 42,2 milyar TL’ye ulaşan e-ticaret hacmi içinde alışveriş severlerin ilgi gösterdiği kategorilerin başında ise teknoloji ürünleri yer alıyor. İstanbul Bilişim’in Genel Müdürü Levent Menteşe, bu veriler ışığında Türkiye’nin teknoloji haritasını açıkladı

28.08.2018 - 13:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın her geçen gün daha fazla dijitalleşme eğilimi göstermesi ile paralel olarak online platformlardan alışveriş yapan kullanıcıların sayısı da artıyor. Türkiye’de internet erişimine sahip olan 48 milyon kişinin yüzde 43’ü elektronik ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Ülkemizde e-ticaret dünyasının en çok talep gösterilen kategorilerinden birini ise teknolojik ürünler oluşturuyor.

Türkiye’nin 81 iline ulaştıran İstanbul Bilişim’in verilerine göre, 1.500 TL’lik sepet ortalaması ile başı Marmara Bölgesi çekiyor. Ülke genelinde en çok rağbet edilen teknolojik ürün kategorisinde ise telefon öne çıkıyor.

En çok İstanbul sipariş veriyor

İstanbul Bilişim’in verilerine göre; teknoloji ürünlerine en çok rağbet gösteren ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu sıralamaya göre ilk sırada yer alan İstanbul yılda yaklaşık 50 bine yakın sipariş adedi ile diğer şehirleri geride bırakıyor. Bu şehirlerin dışında Balıkesir siparişlerini yükseltirken 8. sırada yer alıyor.

En çok telefon alınıyor

Ülke genelinde en çok telefon kategorisi ilgi görüyor. Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgeleri tercihini telefondan yana kullanıyor. Marmara Bölgesi ortalama 2.000 TL’lik telefon satın alımını gerçekleştirirken, İç Anadolu ve Ege bölgesi 1.800 TL ortalamasıyla telefon alıyor.

Marmara Bölgesi bilgisayar tutkunu

İstanbul Bilişim’den alışveriş yapan kullanıcıların tercihleri baz alınarak hazırlanan istatistiklere göre İstanbul hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar satışının en fazla yapıldığı il. Masaüstü bilgisayar tercihinde ikinci sırayı Bursa alırken, dizüstü bilgisayarlarda ise İstanbul’u Ankara takip ediyor.

Son dönemin yükselen trendi; oyun bilgisayarları

Teknoloji ürünlerinde en hızlı yükselen ürünleri oyun bilgisayarları temsil ediyor. Dünyadaki oyun pazarı 100 milyar dolar büyüklüğe sahip ve bu rakam her yıl yüzde 7 oranında artıyor. Türkiye’de ise bu hacim 750 milyon dolar civarında seyrediyor, ancak büyüme oranlarına baktığımızda sektörün 2018 yılında yüzde 30 seviyelerini yakalayarak 1 milyar dolara çıkması bekleniyor. Toplamda 29 milyon Türk oyuncu bulunuyor. Bu da her 3 kişiden 1’inin oyun oynadığını ifade ediyor. Verilere göre geçtiğimiz yıl kullanıcıların en fazla satın aldığı oyun aksesuarı mouse oldu. Oyun aksesuarları en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da rağbet görüyor. Doğu illeri ise en son sırada yer alıyor.

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