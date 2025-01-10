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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe En-Nesyri çıkışını sürdürüyor: Son 4 maç 6 gol! - Fenerbahçe Haberleri

        En-Nesyri çıkışını sürdürüyor: Son 4 maç 6 gol!

        Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri formunu artırıyor. Faslı golcü, son 4 maçta 6 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 15:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 15:58
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        Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri son 4 maçı boş geçmedi. Deneyimli futbolcu, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile birlikte takımın gol yükünü çekiyor.

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        Sarı lacivertli formayı 26 kez giyen En-Nesyri, bu maçların 14'üne 11’de başladı. 12 kez rakip fileleri havalandıran Faslı golcünün 2 de asisti bulunuyor.

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        En-Nesyri, son 4 maçta da 6 gol atarak ön plana çıktı. Sezon başında adaptasyon sıkıntısı yaşayan 27 yaşındaki futbolcu, son dönemdeki performansıyla takımın en formda oyuncularından biri oldu.

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        RAMS Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a 2 gol atarak yıldızlaşan Youssef En-Nesyri, İKAS Eyüpspor ile oynanan maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.

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        Faslı golcü, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa filelerini havalandırdı.

        27 yaşındaki futbolcu, hava hakimiyeti ile de ön plana çıkıyor. En-Nesyri, bu sezon 8 kez kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

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