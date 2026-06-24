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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil En popüler uygulamalar, tek pakette

        En popüler uygulamalar, tek pakette

        Farklı dijital platformlardaki aboneliklerin tek bir noktadan yönetilmesini sağlayan Turkcell One kullanıma açıldığı vurgulandı. HBO Max'lı TV+, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium, fizy Sesli Kitap, lifebox ve Wonjo Kids'i tek pakette bir araya getiren Turkcell One, ayrı ayrı yapılan aboneliklere kıyasla yüzde 40'a varan fiyat avantajı ve 12 ay sabit fiyat garantisi sunuyor. En popüler dijital platformları mevcut tarifenin değiştirilmesine gerek kalmadan tek faturada buluşturan Turkcell One; farklı fatura ve fiyat takibi gibi abonelik yönetimini zorlaştıran süreçleri ortadan kaldırıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        En popüler uygulamalar, tek pakette

        Turkcell, dijital abonelikleri tek yerden yönetmeyi sağlayan Turkcell One servisini müşterilerinin kullanımına sundu. HBO Max’lı TV+, Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium ile reklamsız YouTube ve YouTube Müzik, fizy Sesli Kitap, lifebox, Wonjo Kids gibi popüler dijital platformları tek pakette bir araya getiren Turkcell One sayesinde kullanıcılar, tüm abonelikleri, tarife değişikliğine gerek kalmadan tek bir Turkcell faturasıyla kolayca yönetebiliyor. 12 ay sabit fiyat garantisi sunan Turkcell One, tekil aboneliklere kıyasla yüzde 40’a varan fiyat avantajıyla dijital içerik deneyimini sadeleştiriyor ve ödeme karmaşasına çözüm sunuyor.

        “TURKCELL ONE İLE MÜŞTERİLERİMİZE YÜZDE 40’A VARAN TASARRUF İMKÂNI SUNUYORUZ"

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi: “Turkcell olarak telekom operatörü olmanın ötesinde bir teknoloji şirketiyiz. Teknolojiyi insanların günlük hayatını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını sadeleştirmek ve dijital deneyimlerini daha erişilebilir hale getirmek için şekillendiriyoruz. Çünkü artık müşterilerimiz, güçlü bağlantının yanı sıra içerikten eğlenceye, buluttan dijital servislere kadar hayatın farklı alanlarında güvenilir, pratik ve bütünleşik çözümler bekliyor. Bugün pek çoğumuz farklı platformlarda çok sayıda üyelik kullanıyor ve bunların takibini yapmak giderek daha karmaşık hale geliyor. Turkcell olarak modern hayatın bu güncel iç görüsünü karşılayacak yenilikçi bir çözüm geliştirdik ve Turkcell One’ı hayata geçirdik.”

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