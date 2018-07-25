Mercedes-Benz Arena’da ufak bir basın günüyle başlayan PUBG Global Invitational 2018, yapımcı şirket PUBG Corp için toplam 3 milyon dolar ödül dağıtacağı ve namının yürüyeceği bir turnuvadan ibaret değil. Belli ki, şirket bir anlamda League of Legends olmayı kafasına koymuş. Bu yıl ilkini yaptıkları turnuvadan öğrendikleriyle, amatör ve profesyonel bacakları olan, yerel, ulusal ve küresel lig sistemli bir turnuva yapısını ve e-sporcuların para kazanabileceği bir sistemi doğru oturtmak istiyorlar.

Şirketin genç CEO’su Changhan Kim, 2015 yılında 30 kişilik bir ekiple başladığı PUBG’yi geliştirme macerasını 50 milyondan fazla satan bir oyuna dönüştürerek taçlandırmış. Ancak kalkıştıkları iş o kadar da kolay değil. Zira en ciddi rakibi Fortnite karşısında oyunun popülerliği sorgulanır durumda. Fortnite, 125 milyonu geçtiği için PUBG daha kötü bir oyun hâline gelir mi, bu başka bir yazının konusu ama şurası kesin: İnsanlar Battle Royale oyunlarını çok seviyor. PUBG’nin ilk resmi turnuvası, sadece bu yüzden bile önemli.

Türkiye’de de e-spor ligleri kuracak

Kim’in planına göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerde amatör ve yarı profesyonel ligler kurulacak. Burada iş ortakları belirleyecek olan PUBG Corp, yerel ofisleri ve iş ortaklarıyla her takım için içeriklerin oluşturulduğu, yorumcuların bulunduğu bir ekosistem kuracak. Hâlihazırdaki kurallarını ve turnuva yönetim biçimini henüz katı bir forma getirmediklerini belirten Kim, hem şu an start verilen hem de yerel turnuvalarla bu yılın sonuna kadar kuralları oluşturmak istiyor.





PUBG'nin ilk resmi turnuvası PGI 2018, Berlin'de başladı. Yukarıda turnuvanın tanıtımı için yapılan bir duvar resmi görülüyor

Rekabetçi e-spor (ya da siz bir oyunu herkesi yenecek kadar iyi oynayabilmek diye düşünün) ciddi çalışma isteyen ve reflekslerin azalması, oyunların ömrü gibi sebeplerle sadece kısa süre (baleden de kısa) yapılabilen bir kariyer. Bu sebeple, gelir yapısı da önem taşıyor.

Nasıl bir gelir yapısı olacak diye Kim’e sorduğumda, henüz kendilerinin de bu konuda net bir planları olmadığı anlaşılıyor. Ancak takımlara özel oyun içi içerikler (örneğin kostümler, çeşitli kozmetik eşyalar) oluşturularak bunların satış gelirlerinin paylaşılacağını söylüyor. Paylaşım oranı ise, yine bu deneme/yanılmanın bir parçası. Yıl sonuna kadar belirleneceğini ekliyor.

Toplam 2 milyon dolar ödül verecek

Bu yılki turnuvanın heyecanına sahip 20 takım arasında Türkiye’den Oyun Hizmetleri de var. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs perspektifinden oynanacak iki turnuvanın ödül toplamı 2 milyon dolar. Bu para, bir takımın kendini geliştirmesi için ciddi bir yatırım fırsatı anlamına geliyor.

Turnuvada bir de bağış oyunu oynanacak. Ünlü oyun yayıncılarının (yani oyunlarla ilgili yayınlar yaparak ünlü olan YouTube ve Twitch kullanıcılarının) profesyonel oyuncularla karşı karşıya geleceği turnuvada toplam 1 milyon dolar, kazanan takımların belirlediği kuruluşlara bağışlanacak.

Başarılı olursa, e-sporcu, sunucu ve yayıncılar kazanacak

PUBG’nin turnuva yapısının detayları, yıl sonuna doğru netleşecek. Şirket, bu çalışmayı beş yıl için öngörebilmek istiyor, fakat belirsizliklere aldanmayın. İlk kez girdikleri bu yol uzun ve çetrefilli, öyle ki, PUBG Corp. ilk 2 sene maddi bir dönüş beklemiyor. Bu da on milyonlarca dolar harcanacağı anlamına geliyor. Başarılı olursa, elbette yatırdığından fazlasını kazanır ama diğer yandan LoL gibi güçlü bir ekosistem oluşturup, e-sporcular, sunucular, yayıncılar yetişmesine önayak olur, oyun geliştiricileri cesaretlendirir ve tabii, PUBG’nin de daha uzun yıllar yaşamasını sağlar.

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