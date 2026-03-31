Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.725,96 %0,79
        DOLAR 44,4794 %0,08
        EURO 51,2611 %0,58
        GRAM ALTIN 6.539,68 %1,42
        FAİZ 43,72 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 103,78 %3,57
        BITCOIN 66.727,00 %0,20
        GBP/TRY 58,9725 %0,60
        EUR/USD 1,1518 %0,46
        BRENT 107,48 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 10.687,92 %1,38
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği - Enerji Haberleri

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sıfır Atık Vakfı arasında iş birliği

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı arasında enerjinin verimli kullanımı ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi konularını içeren işbirliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 16:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, enerji verimliliğinin artırılması ve atık oluşumunun önlenmesine ilişkin yeni bir adım attıklarını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin uluslararası anlamda değer ifade eden önemli bir marka haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Sıfır Atık, Türkiye'den doğan uluslararası bir marka. Biz bu markayla şimdi özellikle enerjide en temel konulardan biri olan enerji verimliliğini, çok daha farkındalığı artmış bir şekilde bütün Türkiye ve dünya gündemine taşımış olacağız. Enerjide hem Türkiye olarak hem de dünya olarak önemli açmazlarla iç içeyiz. Çünkü bir taraftan dünyada muazzam bir enerji talebi var, bir taraftan da dünya, çevre ve iklim kriziyle boğuşuyor. Buna hitap edecek çok önemli inisiyatiflerden biri Sıfır Atık ve onu biz şimdi enerji verimliliğiyle taçlandıracağız."

        REKLAM

        Türkiye'nin 2024-2030 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı bulunduğunu anımsatan Bakan Bayraktar, bu plan çerçevesinde kamu ve özel sektörde yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım hedeflendiğini bildirdi.

        Bayraktar, Türkiye'nin bu yıl Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağına dikkat çekerek, "Türkiye'nin iklim hedefleri ve bu sene ev sahipliği yapacağımız COP31 gündemiyle beraber inanıyorum ki Sıfır Atık ve enerji verimliliği el birliğiyle, dünyaya ve Türkiye'ye çok önemli mesajlar vereceğiz. Bunlar, bu mesajların ötesinde bizim ekonomimize, günlük hayatımıza ve çevreye olan sorumluluğumuzu da doğru şekilde yerine getirmemize katkı sağlayacaktır. Bu imzaladığımız protokol, bunun çerçevesini oluşturuyor." diye konuştu.

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da tarihi bir imza için bir araya geldiklerini belirterek, "Sıfır Atık Vakfımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız arasında önümüzdeki yılları da kapsayan güçlü bir işbirliği anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz." dedi.

        REKLAM

        Ağırbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ve liderliğinde, Bakan Bayraktar öncülüğünde Türkiye'de ve dünyada yeni bir enerji verimliliği kampanyası başlatacaklarını belirterek, bu kapsamda ülkede iki önemli etkinlik düzenleneceğini ifade etti.

        Enerji verimliliği ve buna bağlı başka çalışmaları COP 31'de dünyaya duyuracaklarını dile getiren Ağırbaş, "Dünyanın diğer ülkeleriyle ve Birleşmiş Milletler'in organizasyonlarıyla beraber dünyadaki enerji sarfiyatını düşüreceğimiz global bir çalışmaya imza atacağız." dedi.

        Bayraktar ve Ağırbaş imza töreni öncesinde Sıfır Atık Vakfı'nda düzenlenen Sanat ve Tasarım Atölyeleri'ni gezdi.

        Protokol ile enerji ve tabii kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımı, atık oluşumunun önlenmesi, kaynak verimliliğinin artırılması, döngüsel ekonomi yaklaşımının ve sektörde döngüsel sistemlerin yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi ve sıfır atık uygulamalarının geliştirilmesi için Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasında kamu-sektör-sivil toplum işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

