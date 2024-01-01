Haberler Ekonomi Merak Edilenler Engelli araç limiti artırıldı! 2024 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti ne kadar oldu? Engelli bireyler için ÖTV muafiyet limiti nedir? - Merak Edilenler Haberleri

Engelli araç limiti artırıldı! 2024 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti ne kadar oldu? Yeni yıl ile beraber bir değişiklik de otomotiv sektöründen geldi. Engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlarda limit artışına gidildi. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan vatandaşların yararlandığı ÖTV muafiyetinin artmasıyla alabilecekleri model sayısı da genişledi. Peki, 2024 engelli araç limiti ne kadar oldu? Engelli bireyler kaç TL'ye kadar ÖTV'siz araç alabilir? İşte, ÖTV'siz engelli araç limitine dair detaylar... Habertürk Giriş: 01.01.2024 - 15:56 Güncelleme: 01.01.2024 - 15:56 facebook

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Engelli bireylere özel uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde limit artırıldı. Ekim 2023'te yüzde 58.46 olarak açıklanan enflasyon oranı baz alınarak, engelli araç limiti de güncellendi. Bu sayede engelli bireylerin alabileceği araç modeli ve sayısı da genişledi. Peki, 2024 engelli araç limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...

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ENGELLİ BİREYLERE ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMLARINDA LİMİT ARTIRILDI Engelli bireylere özel Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araçlarda limit artırıldı. Böylece, 2024'te ÖTV muafiyet limiti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı ile paralel olarak artırılmış oldu. Ekim ayı enflasyon oranı, yeni yılda bazı vergiler ile harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde kullanılan Yeniden Değerleme Oranı olarak kabul ediliyor.