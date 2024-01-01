Engelli araç limiti artırıldı! 2024 ÖTV muafiyetli engelli araç limiti ne kadar oldu?
Yeni yıl ile beraber bir değişiklik de otomotiv sektöründen geldi. Engelli bireylerin ÖTV'siz alabileceği araçlarda limit artışına gidildi. Yüzde 90 ve üzerinde engelli olan vatandaşların yararlandığı ÖTV muafiyetinin artmasıyla alabilecekleri model sayısı da genişledi. Peki, 2024 engelli araç limiti ne kadar oldu? Engelli bireyler kaç TL'ye kadar ÖTV'siz araç alabilir? İşte, ÖTV'siz engelli araç limitine dair detaylar...
Engelli bireylere özel uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde limit artırıldı. Ekim 2023'te yüzde 58.46 olarak açıklanan enflasyon oranı baz alınarak, engelli araç limiti de güncellendi. Bu sayede engelli bireylerin alabileceği araç modeli ve sayısı da genişledi. Peki, 2024 engelli araç limiti ne kadar oldu? İşte, detaylar...
ENGELLİ BİREYLERE ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALIMLARINDA LİMİT ARTIRILDI
Engelli bireylere özel Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araçlarda limit artırıldı. Böylece, 2024'te ÖTV muafiyet limiti, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı ile paralel olarak artırılmış oldu.
Ekim ayı enflasyon oranı, yeni yılda bazı vergiler ile harç ve ceza tutarlarının belirlenmesinde kullanılan Yeniden Değerleme Oranı olarak kabul ediliyor.
2024 ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ NE KADAR OLDU?
Bu kapsamda, Ekim 2023'te yüzde 58.46 olarak açıklanan enflasyon oranı, ÖTV muafiyet limitinin artırılmasında da esas olarak kabul edildi.
Buna göre, ÖTV muafiyet limiti Ocak 2024'ten itibaren 1 milyon 4 bin 200 TL'den, 1 milyon 591 bin 200 TL’ye çıkarılmış oldu.
ENGELLİ ARAÇ MODELLERİ KAPSAMI GENİŞLEDİ
Söz konusu artırım sayesinde, engelli bireylerin ÖTV muafiyetli alabileceği otomobillerin kapsamı da genişledi. Böylece, piyasadaki birçok C-segment sedan ve SUV modelin ÖTV muafiyetli alınabilmesinin önü açıldı.
KİMLER ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?
Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranı belirliyor. 2018 yılında yürürlüğe giren yeni yasaya göre engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak otomobil satın alabiliyor.
Bu bireylerin araç kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, 3'üncü dereceye kadar yakınları da engelli bireye ait bu araçları kullanabiliyor.