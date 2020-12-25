Epic Games yılbaşına kadar her gün bir ücretsiz oyun veriyor. 25 Aralık tarihinin ücretsiz oyunu ise fiyatı 39 TL olan Darkest Dungeon oyunu.
EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ
17 Aralık ücretsiz oyunu: Cities: Skylines
18 Aralık ücretsiz oyunu: Oddworld: New ‘n’ Tasty
19 Aralık ücretsiz oyunu: The Long Dark
20 Aralık ücretsiz oyunu: Defense Grid: The Awakening
21 Aralık ücretsiz oyunu: Alien: Isolation
22 Aralık ücretsiz oyunu: Metro 2033 Redux
23 Aralık ücretsiz oyunu: Tropico 5
24 Aralık ücretsiz oyunu: İnside
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