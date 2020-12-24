Epic Games ücretsiz oyunları oyunseverlere sunmaya başladı. Epic Games, her bir oyunu indirmek için 24 saat süre tanıyor. Bu 24 saatlik zaman diliminde ücretsiz oyunu kütüphanenize eklediğinizde ise sonsuza kadar sizin olacak. Cities: Skylines oyununu şuan ücretsiz indirmek mümkün. Ayrıca 24 saat sonra gizemli bir oyun daha kullanıma açılacak.

EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR NELER?

Epic Games ücretsiz oyunları 17 Aralık tarihinde belli olacak ancak Epic Games ücretsiz oyunlar listesi şimdiden internete sızdı. Her ne kadar kesin bir bilgi olmasa da şu oyunların ücretsiz olacağı iddia ediliyor.

Shift Delete'in haberine göre; The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Assassins Creed Origins gibi kült ve pahalı oyunlar yer alıyor.

Oyunların ücretsiz verileceği tarihler de yer alıyor ancak doğruluğunu görmek için 2 gün daha beklemek gerekecek. GTA 5 gibi dünyaca bilinen bir oyunu ücretsiz veren Epic Games’in bu listedeki oyunları sunması da büyük bir sürpriz olmayabilir.

Epic Games, Far Cry 5, Hitman 2 ve Resident Evil 7 gibi yapımı iyi olan oyunları ücretsiz olarak sunarsa, GTA 5 ile edindiği geniş oyuncu kitlesini daha da geliştirecek.

EPİC GAMES GÜNÜN ÜCRETİZ OYUNU: Tropico 5

Tropico 5

Eleştirmenlerden olumlu yorumlar alan popüler "diktatörlük simülasyonu" serisinin yeni oyununda Tropico ulusunun adasına geri dön. Hanedanlığını koloniler döneminin başından 21. yüzyıla kadar yönet, gelişmiş ticaret mekanikleri, teknolojiler, bilimsel araştırmalar, keşif gibi yepyeni mücadelelere gir ve Tropico tarihinde ilk kez 4 oyuncuya kadar ortak ve rekabetçi olarak ÇOK OYUNCULU oyna.

Özellikler

Devirler - Hâkimiyetine koloniler döneminde başla, Dünya Savaşları ve Büyük Buhran'dan alnının akıyla çık, Soğuk Savaş döneminde aktif bir diktatör ol ve ülkeni modern zamanlara ve ötesine taşı. 19. yüzyıldan 21. yüzyıla, her devirde farklı zorluklar ve fırsatlar bulunuyor.

Hanedanlık - El Presidente'nin geniş ailesinin her üyesi adada bulunuyor ve bir lider, yönetici, elçi ya da general olarak atanmayı bekliyor. Hanedanlığının her üyesini değerlendir, onlara yeni özellikler kazandır ve onları elindeki en değerli kaynaklara dönüştür.

Araştırma ve Yenilenme - Yeni binalar, teknolojiler ve kaynaklar keşfederek ulusunu ilerlet. Eski binalarını daha etkin modern binalara dönüştür.

Gelişmiş ticaret sistemi ve ticaret filosu - Küresel bir ticaret filosu kur ve gemilerini komşu adalardaki güvenli ticaret yollarına ya da dünyanın süper güçlerine yollayarak hem ihracat hem de ithalat yap.

Adanı keşfet - Sis perdesinin arkasında neler olduğunu keşfet. Değerli kaynaklar bul ve antik uygarlıkların kalıntılarını keşfet.

Yepyeni bir görünüş - Tropico 5'e eşsiz bir görsel kimlik kazandırmak amacıyla tüm görseller yeniden tasarlandı. Her çağa ait 100 bina arasından seçim yap.