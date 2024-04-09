Erden Timur açıkladı: Yabancı hakem istiyoruz

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının ardından Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GERGİNLİĞİN ARTMAMASI GEREKİYOR"

"Keşke normal bir maç olsaydı. Bundan sonra çok az hafta kaldı, gerginliğin artmaması gerekiyor. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapmalıyız. Önerilerimiz var. Bir an evvel bunu düzeltmeliyiz."

"Her şeyi yapmaya çalışıyorum gerçekten ama ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum. Herhalde haftada iki defa hakaret ediliyor bana, hiçbir karşılık vermemeye çalışıyorum. Daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor demek ki ama tüm önerileri de sunuyoruz. Bu işi çözüme erdirmek lazım."

"YABANACI HAKEM İSTİYORUZ" "Yabancı hakem seçelim, bu sene ve geçtiğimiz senelerin hepsi incelensin. Madem ki yabancı hakem istiyor rakibimiz, biz de zaten istiyoruz. Yabancı hakemlerin kararlarının daha adil olduğunu düşünüyorsak, o hakemlere haftalar verelim, gerçekten incelesinler ve kime ne haksızlık yapıldıysa ortaya çıksın. Belki çok fanatik insanları rahatlatamayız ama geri kalanı rahatlatırız. Hepimizin hataları oluyor, bu hataları manipülasyonla kapatmaya kalkmayalım. Biz yabancı hakeme normalde de 'hayır' demiyoruz, olsun. Ancak öyle olmasın, böyle de olsun ki geçmişi de şeffaf bir şekilde inceleyelim."