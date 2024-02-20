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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: Hedefim A Milli Takım’da da mutlaka bir kupa kazanmak - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: Hedefim A Milli Takım’da da mutlaka bir kupa kazanmak

        A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ergin Ataman, kulüp düzeyinde tüm kupaları kazandığını vurgulayarak, "Hedefim A Milli Takım'da da mutlaka bir kupa kazanmak" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:12
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        "Hedefim A Milli Takım'da kupa kazanmak"
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        Kulüp düzeyinde tüm kupaları kazandığının altını çizen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ergin Ataman, “Hedefim A Milli Takım’da da mutlaka bir kupa kazanmak” ifadelerini kullandı.

        FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 Şubat Perşembe günü deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü evinde İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Alper Tunca Yılmaz ve milli takım oyuncuları katıldı.

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        "TAKIMIMIZIN BİR İSKELETİ VAR"

        Toplantıda açıklamalarda bulunan Başantrenör Ergin Ataman, “Burada yeniden milli formayla karşınızda olmak, heyecan ve gurur verici. A Milli Takım olarak Sinan Erdem Spor Salonu’nda dün akşam ilk antrenmanımız yaparak hazırlıklarımıza başladık. Yeni bir süreç başlıyor. Avrupa şampiyonası elemeleri başlıyor. İlk etapta iki maç oynayacağız. Perşembe günü İtalya’da, İtalya Milli Takımı ile pazar günü ise burada İzlanda ile oynayacağız. Kadromuzu, şu anda Türkiye liglerinde en formda olan oyunculardan oluşturmaya çalıştık. Birkaç eksik var. Ligde kendi takımında çok fazla şans bulamasa da taktiksel anlamda milli takıma katkı sağlayacağını düşündüğümüz isimleri de aramıza dahil ettik. Tabii ki bu pencere maçları antrenörler için kolay maçlar değil. Takdir edersiniz ki perşembe günü maç var ve biz henüz bugün tam anlamıyla kapsamlı bir antrenman yapacağız. Yarın da İtalya’da bir antrenman yapıp, maça çıkacağız. Bizim takımımızın bir iskeleti var. Bu Avrupa şampiyonasında NBA’de (Amerikan Basketbol Ligi) forma giyen oyuncular oynayamayacak. Sadece bizim takımımızda değil, şampiyonaya katılan tüm takımlar için bu durum geçerli. Bu durumun sorgulanması gerekiyor. Bizim için dezavantaj olan bir durum. Çünkü NBA’de en fazla oyuncu bulunan ülkelerden bir tanesi de biziz” diye konuştu.

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        İtalya ve İzlanda müsabakalarını değerlendiren Ataman, “Zor bir maç oynayacağız. İtalya, zor bir takım. Tecrübeli bir takım. Onlar da 2-3 yıldır aynı hocayla istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Euroleague’de oynayan tecrübeli oyuncuları var. 10-12 bin kapasitelik bir salonda oynayacağız. Oradan en iyi sonuçla buraya dönüp, kendi sahamızda İzlanda ile oynayacağız” şeklinde konuştu.

        "SON AVRUPA ŞAMPİYONASININ TADI DAMAĞIMIZDA KALDI"

        Ergin Ataman, güçlü bir takım olduklarının altını çizerek, “Şampiyonada gruplar 4 takımlı. Grubumuzda ayrıca Macaristan’da var. Biz milli takım olarak basketbola bu kadar yatırım yapan bir ülke olarak gruptan çıkacağımızı ve 2025 Avrupa Şampiyonası’na katılacağımızı düşünüyorum. Orada da başarılı sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Şu anki mevcut kadromuza NBA’de forma giyen oyuncularımızı da eklediğimiz zaman başarılı bir turnuva geçireceğimizden şüphemiz yok. En son Avrupa şampiyonasının tadı damağımızda kalmıştı. Grubu İspanya ile oynanan müsabakadaki son saniye basketi ile ikinci olarak tamamlamıştık. Çeyrek finalde Fransa’ya kaybetmiştik. Hatırlarsanız o turnuvada da Fransa ile İspanya final oynamıştı. Dolayısıyla bizim takımımızın güçlü olduğunu biliyoruz. Gücümüz var ama bu gücü kullanmamız gerekiyor” açıklamalarında bulundu.

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        "UMARIM TARIK BİBEROVİC'İ DEVŞİRME DEĞİL DE TÜRK OYUNCU OLARAK KULLANABİLİRİZ"

        Devşirme olarak Tarık Biberovic’i milli takıma dahil ettiklerini dile getiren Başantrenör Ergin Ataman, “Tarık Biberovic, çok ciddi bir gelişim gösterdi. Son iki yılda, özellikle de bu yıl göstermiş olduğu performans ile üzerine koyarak oynuyor. Euroleague’de de ciddi dakikalar alıyor. Ben de takip ediyorum. Bu pencere maçlarında Tarık’ı kullanacağız. Genç bir oyuncu. Takıma katkıda bulunacağını düşünüyorum. Kendisi uzun yıllardır Türkiye’de oynuyor. Umuyorum ki Tarık Biberovic’i devşirme değil de Türk oyuncu olarak kullanabiliriz. Ercan Osmani örneğinde olduğu gibi. Aynı örnek olduğunu düşünüyorum. Diğer oyuncularımızın da eksiksiz bir şekilde buraya dahil olmasının ardından belki bir tane de Avrupa veya NBA’den takıma ayrıca bir çıta atlatacak devşirme bir oyuncuya kapımız açık olur. Bu da planlarımızda var” yorumunu yaptı.

        A Milli Takım'ın, oyuncu yetiştirme yeri olmadığını sözlerine ekleyen Ataman, “Oyuncunun gelişimini gerçekleştireceğimiz yerler Genç Milli Takım, Ümit Milli Takımı ve B Milli Takımı’mızdır. A Milli Takım, en iyi ve en formda olan oyuncuların yer aldığı ve başarı odaklı olan bir sistemdir. Ben bu durumun böyle olduğuna inanıyorum” dedi.

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        "ÜLKE OLARAK NBA'DE EN FAZLA OYUNCUSU OLAN ÜLKELERDEN BİR TANESİYİZ"

        "HEDEFİM A MİLLİ TAKIM'DA DA MUTLAKA BİR KUPA KAZANMAK"

        Kulüp düzeyinde Avrupa’da tüm kupalara ulaştığını vurgulayan Ataman, “İlk göreve başladığımda bana eksik olan ne var diye sormuştunuz. Ben de size milli takımlar düzeyinde kupam olmadığını söylemiştim. Kulüpler bazında Avrupa’da her kupaya ulaşmış bir hocayım. Hedefim A Milli Takım’da da mutlaka bir kupa kazanmak. İnşallah iyi başlarız ve turnuvada da madalya kazanabiliriz. Benim antrenör olarak hedefim bu” cümlelerine yer verdi.

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