Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a şok: Valencia, Final Four'da!

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de çeyrek final 5. ve son maçında İspanyol takımı Valencia Basket, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.

Valencia, konuk ettiği Panathinaikos'u 81-64'lük skorla mağlup etti.

Valencia Basket'te Brancou Badio 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Braxton Key 12 sayı, Jean Montero 10 sayıyla oynadı. PANA'da ise Nigel Hayes-Davis'in 15 sayısı yenilgiyi önlemezken, milli basketbolcu Cedi Osman da 10 sayıyla oynadı.

Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi. Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.

PANA EVİNDEKİ FİNALLERDE YOK

Valencia Basket, Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybeden Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer alamayacak.

FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Olympiakos

Real Madrid - Valencia