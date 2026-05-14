Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a şok: Valencia, Final Four'da!
EuroLeague play-off beşinci maçında Valencia'ya 81-64 skorla mağlup olan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, seride 3-2 mağlup oldu ve Final Four biletini İspanyol ekibine kaptırdı.
Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de çeyrek final 5. ve son maçında İspanyol takımı Valencia Basket, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.
Valencia, konuk ettiği Panathinaikos'u 81-64'lük skorla mağlup etti.
Valencia Basket'te Brancou Badio 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Braxton Key 12 sayı, Jean Montero 10 sayıyla oynadı. PANA'da ise Nigel Hayes-Davis'in 15 sayısı yenilgiyi önlemezken, milli basketbolcu Cedi Osman da 10 sayıyla oynadı.
Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi. Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.
PANA EVİNDEKİ FİNALLERDE YOK
Valencia Basket, Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybeden Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer alamayacak.
FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe - Olympiakos
Real Madrid - Valencia