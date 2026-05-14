        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a şok: Valencia, Final Four'da!

        Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos'a şok: Valencia, Final Four'da!

        EuroLeague play-off beşinci maçında Valencia'ya 81-64 skorla mağlup olan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, seride 3-2 mağlup oldu ve Final Four biletini İspanyol ekibine kaptırdı.

        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 00:28 Güncelleme:
        Ataman'lı PANA'ya şok: Valencia, Final Four'da!

        Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de çeyrek final 5. ve son maçında İspanyol takımı Valencia Basket, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.

        Valencia, konuk ettiği Panathinaikos'u 81-64'lük skorla mağlup etti.

        Valencia Basket'te Brancou Badio 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Braxton Key 12 sayı, Jean Montero 10 sayıyla oynadı. PANA'da ise Nigel Hayes-Davis'in 15 sayısı yenilgiyi önlemezken, milli basketbolcu Cedi Osman da 10 sayıyla oynadı.

        Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi. Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.

        PANA EVİNDEKİ FİNALLERDE YOK

        Valencia Basket, Dörtlü Final'de Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek. EuroLeague'de 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kaybeden Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer alamayacak.

        FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ

        Fenerbahçe - Olympiakos

        Real Madrid - Valencia

