Bilgi teknolojileri şirketi Ericsson, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile imzaladığı protokol eşliğinde bugün İstanbul’da Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Türk araştırmacıların, küresel ölçekteki araştırma ve standartlara doğrudan katkıda bulunmasına odaklanan laboratuvar, TÜBİTAK’ın 2014 yılında başlattığı ‘TEYDEB 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı’nı kapsamında hayata geçirilen ilk araştırma laboratuvarı oldu.

‘Ericsson Araştırma’, gelecek 5-10 yıl içinde global endüstriyi yeniden şekillendirecek inovatif sistem konseptleri ve patentlenebilir teknolojileri geliştirmeye odaklanan küresel bir araştırma organizasyonu. Bugüne kadar 4 kıtada10 ülkede çalışmalarını sürdüren organizasyon, Türkiye’deki laboratuvar ile bu sayıyı 11’e yükseltti. Verilen bilgiye göre aralarında üniversitelerin de bulunduğu 70’ten fazla yerel kurumla işbirliği yapan Ericsson Türkiye, 140 Ar-Ge projesi yürütüyor.

Açılışa katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:

“Türkiye’mizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak istiyoruz. Bu vizyon çerçevesinde oluşturduğumuz Milli Teknoloji Hamlemizle, teknoloji süreçlerinde yaşanan paradigma değişimlerini yakalamak ve gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek üzere politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Milli teknoloji hamlemizin önemli bileşenlerinden biri de Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getirme amacıdır. TÜBİTAK öncül Ar-Ge Laboratuvarı destek programı kapsamında dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz. Yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ekosistemimize taşıyorlar. Şu ana kadar dört firma bu desteklerden faydalanıyor.”



‘TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ RUHUNU TEMSİL EDİYOR’

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise “Bu Araştırma Laboratuvarı kullanıcılar, endüstri ve üniversiteler ile etkileşim halinde çalışarak kullanıcıların ihtiyaçlarını, farklı konsept ve çözümlerin endüstri için önemini inceleyecek” diye konuştu.

Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkanı Rafiah Ibrahim de şunları söyledi: “Dünya çapında faaliyet gösterecek 11’inci ülke olarak Türkiye’de açtığımız Ericsson Araştırma Laboratuvarı ile önemli bir adım daha atıyoruz. Bu açılış, Türkiye'nin inovasyonunun, girişimci ruhunun ve sahip olduğu büyük yeteneklerin başarısını temsil ediyor. Bu laboratuvarın getireceği fırsatları değerlendirmek üzere yerel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

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