Bilgi teknolojileri şirketi Ericsson, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile imzaladığı protokol eşliğinde bugün İstanbul’da Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı’nın açılışını gerçekleştirdi.
Türk araştırmacıların, küresel ölçekteki araştırma ve standartlara doğrudan katkıda bulunmasına odaklanan laboratuvar, TÜBİTAK’ın 2014 yılında başlattığı ‘TEYDEB 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı’nı kapsamında hayata geçirilen ilk araştırma laboratuvarı oldu.
‘Ericsson Araştırma’, gelecek 5-10 yıl içinde global endüstriyi yeniden şekillendirecek inovatif sistem konseptleri ve patentlenebilir teknolojileri geliştirmeye odaklanan küresel bir araştırma organizasyonu. Bugüne kadar 4 kıtada10 ülkede çalışmalarını sürdüren organizasyon, Türkiye’deki laboratuvar ile bu sayıyı 11’e yükseltti. Verilen bilgiye göre aralarında üniversitelerin de bulunduğu 70’ten fazla yerel kurumla işbirliği yapan Ericsson Türkiye, 140 Ar-Ge projesi yürütüyor.
Açılışa katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, şunları söyledi:
“Türkiye’mizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak istiyoruz. Bu vizyon çerçevesinde oluşturduğumuz Milli Teknoloji Hamlemizle, teknoloji süreçlerinde yaşanan paradigma değişimlerini yakalamak ve gerekli yapısal dönüşümleri gerçekleştirmek üzere politikalarımızı hayata geçiriyoruz. Milli teknoloji hamlemizin önemli bileşenlerinden biri de Türkiye’yi bilim insanları için cazibe merkezi haline getirme amacıdır. TÜBİTAK öncül Ar-Ge Laboratuvarı destek programı kapsamında dünyanın önde gelen firmalarının Ar-Ge kabiliyetlerini ülkemize çekiyoruz. Yenilikçi fikirlerini hayata geçirirken, teknik bilgi ve birikimlerini ekosistemimize taşıyorlar. Şu ana kadar dört firma bu desteklerden faydalanıyor.”
‘TÜRKİYE’NİN GİRİŞİMCİ RUHUNU TEMSİL EDİYOR’
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise “Bu Araştırma Laboratuvarı kullanıcılar, endüstri ve üniversiteler ile etkileşim halinde çalışarak kullanıcıların ihtiyaçlarını, farklı konsept ve çözümlerin endüstri için önemini inceleyecek” diye konuştu.
Ericsson Orta Doğu ve Afrika Başkanı Rafiah Ibrahim de şunları söyledi: “Dünya çapında faaliyet gösterecek 11’inci ülke olarak Türkiye’de açtığımız Ericsson Araştırma Laboratuvarı ile önemli bir adım daha atıyoruz. Bu açılış, Türkiye'nin inovasyonunun, girişimci ruhunun ve sahip olduğu büyük yeteneklerin başarısını temsil ediyor. Bu laboratuvarın getireceği fırsatları değerlendirmek üzere yerel ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.