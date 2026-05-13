        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Kupası Trabzonspor Ernest Muçi: Burada mutluyum ama kararı Trabzonspor verecek

        Ernest Muçi: Burada mutluyum ama kararı Trabzonspor verecek

        Trabzonspor'un formda oyuncusu Ernest Muçi, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükseldikleri maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arnavut futbolcu, "Burada mutluyum. Geleceğimin ne olacağını ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz." şeklinde konuştu.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 23:13 Güncelleme:
        "Burada mutluyum ama kararı Trabzonspor verecek"

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale kalan Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden Ernest Muçi, maçın ardından konuştu.

        "GALİBİYETİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

        Mücadeleyi değerlendiren Muçi, "Bizim adımıza, finale çıkmak adına çok önemli olduğunu biliyorduk. Deplasman maçları her zaman zor. Sezon sonu da geldi çünkü sezon sonunda daha zor oluyor. Finale çıkmak istiyorduk. Hak ettiğimizi düşünüyorum ve umarım kupayla noktalacağız." dedi.

        "BURADA MUTLUYUM AMA KARAR TRABZONSPOR'UN OLACAK"

        Geleceği için de açıklamalarda bulunan Arnavut futbolcu, "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

