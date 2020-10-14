Bulut sistemini arıyor! 0:00 / 0:00

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, takım için en uygun dizilişi arıyor. TRT Spor'un haberine göre; başarılı teknik adam, Topuk Yaylası'ndaki kampta bazı maçlarda 3-5-2'yi denemişti. Süper Lig'in başlamasıyla 4-2-3-1 ve zaman zaman da 4-3-3 formasyonunu kullanan Erol Bulut, son olarak İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında takımı 4-1-2-1-2 dizilimiyle sahaya çıkarttı. Deneyimli çalıştırıcının kanatlardan yeterli verimi alamadığı durumlarda ise 4-3-1-2 veya 4-3-2-1 taktiğini uygulamayı düşündüğü öğrenildi.

Teknik heyetin, skorun alınamadığı anlardaysa maç içinde çift forvete dönmenin planlarını da yaptığı belirtildi.

Ayrıca Erol Bulut'un doğru dizilişe ulaşana kadar özellikle milli aralardaki hazırlık maçlarında bu taktiksel denemelere devam edeceği ifade edildi. Geçiş oyununda en hızlı ve aktif sistemi bulmaya çalışan 45 yaşındaki çalıştırıcı, takımın mevcut yapısına göre oyuncuları 'joker' olarak da kullanmayı düşünüyor. Bulut, bu sayede öğrencilerini farklı mevkilerde deneyerek sezon boyunca her pozisyon için farklı alternatifler de yaratmayı amaçlıyor. Diğer yandan Fenerbahçe’de yapılan son antrenmana sakatlığı devam eden Diego Perotti ve üst adalesinde sertleşme olan Gökhan Gönül katılmadı. Garry Rodrigues ise çalışmayı kasık ağrısı nedeniyle yarıda bıraktı.