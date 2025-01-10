Errick McCollum, Fenerbahçe Beko'da!

Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, tecrübeli gard Errick McCollum (1988, 1.88, G) ile 2024-25 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı." ifadeleri yer aldı.

ERRICK MCCOLLUM KİMDİR?

22 Ocak 1988 tarihinde Ohio'da dünyaya gelen Errick McCollum, kolej kariyerinde 2006-2010 yılları arasında Goshen forması giydi.

Kolej yıllarının ardından profesyonel kariyerine 2010 yılında İsrail'in Elitzur Netanya ekibinde başlayan Errick, 2011-12'de aynı ülkede Hapoel Saba ve 2012-13'te de Yunanistan'da Apollon Patras formaları giydi.

Kariyerinin çıkış noktalarından birini 2013-14'te Ioannis Sfairopoulos yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panionios ile yaşayan McCollum, maç başına 17.7 sayı ile Yunanistan Ligi'nin en skorer oyuncusu oldu. Birleşik Amerikalı gard, Panionios ile aynı zamanda EuroCup'ta da ilk kez boy gösterdi ve henüz ilk sezonunda, 20.2 sayı ortalamasıyla EuroCup'ın en skorer ismi oldu.

Tecrübeli gard, 2014-15 sezonunda ise Çin Ligi ekiplerinden Zhejiang Golden Bulls forması giydi ve bu ligde de maç başına 39.6 ortalamayla en skorer oyuncu unvanının sahibi oldu. McCollum, CBA Ligi'nde takımıyla oynadığı Guangdong mücadelesinde 82 sayı bulmuş ve bu ligin tarihindeki en yüksek skora imza atan isim olmuştu.

Errick McCollum, 2015-16'da ülkemize transfer oldu ve sezonu Galatasaray ile geçirdi. McCollum, takımının EuroCup şampiyonu olduğu sezonda yakaladığı 18.0 sayı, 4.4 ribaund, 3.6 asist ve 21.2 verimlilik puanı ortalamalarıyla bu organizasyonun en değerli oyuncusu seçildi.

McCollum, 2016-17 sezonunda Beikong Fly Dragons ile tekrar Çin macerasına atılırken, aynı sezonu Galatasaray formasıyla noktaladı.

2017-18'de Anadolu Efes ile sözleşme imzalayarak EuroLeague'de ilk kez boy gösteren McCollum, Avrupa'nın en önemli organizasyonunda ilk sezonunu 14.6 sayı, 2.4 ribaund, 2.3 asist ve 12.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla bitirdi.

2018 yazında Rusya'nın yolunu tutan ve UNICS Kazan ile anlaşmaya varan McCollum, 2020 yılına dek bu takımın formasını giydi ve EuroCup'ta boy gösterdi. Başarılı oyuncumuz, bu organizasyonda 2018-2019 sezonunda 13.2 sayı, 2.8 ribaund, 1.8 asist, 12.8 verimlilik puanı; 2019-20 sezonunda ise 17.1 sayı, 3.1 ribaund, 3.9 asist, 20.4 verimlilik puanı istatistikleri üretti.

Errick McCollum 2015-16 ve 2018-19 sezonlarında EuroCup'ın en iyi beşine seçildi.