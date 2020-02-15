Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında altın değerinde bir 3 puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Ersun Yanal maç sonunda açıklamalar yaptı. Yanal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötüydük. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Bu da bizim koordinasyonumuzu ve dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı, geçişleri daha sert oynamalıydık."

Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Çok zor bir durumda buraya geldik, zor bir sezon geçirdik ve bu dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz."

"Fenerbahçe birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia. Başkan Ali Koç'a en güzel desteği vermek istiyoruz. Taraftarlarımız, takımlarına ve başkanlarına inanmalı. Bunu değiştireceğimize inanmalılar. Fenerbahçe için üzerimize düşen ne olursa yapmaya hazırız"

"Golü yedikten sonra, ki çok da saçma gol yedik, bir atış kullanıyorduk ve döndü bize geldi. Maalesef bu da koordinasyonumuzu bozdu. Rakibin sert savunması, yaratıcılığımızı etkiledi"

BASIN TOPLANTISI

"Başta sayın başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak, onları yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum."

"Sorumlusu benim. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız. Şu süreçte Fenerbahçe için ne gerekiyorsa yaparız. Bunu sadece bugün değil daha önce de söyledim. Başkanımızı yalnız bırakmamak için de ne gerekiyorsa yaparım. Bana nerede ihtiyaç varsa oradayım"