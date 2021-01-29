Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK’da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGazişehir
ABONE OL

Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK’da

Gaziantep FK, Fransa ekibi Le Havre’de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy’u satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı

Ertuğrul Ersoy, Gaziantep FK’da
İHA

Transfer döneminde birçok Süper Lig takımı ile adı anılan Ertuğrul Ersoy’un yeni adresi belli oldu. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’de futbol hayatını sürdüren Ersoy, Gaziantep FK’ya transfer oldu. Başarılı savunma oyuncusu, 1.5 yıllık kiralık olarak Gaziantep takımında forma giyecek. Ersoy'un satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Gece geç saatlerde Fransa'nın Paris şehrinden İstanbul'a gelen Ertuğrul Ersoy, sabah saatlerinde Gaziantep'e giderek sağlık kontrolünden geçti. Transferin kısa sürede resmi olarak da açıklanması bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Le Havre ile 14 resmi maçta görev aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TRANSFER| Son dakika: İrfan Can transferinde kritik gün! Galatasaray - Fenerbahçe
FUTBOLİrfan Can transferinde kritik gün!
"Dört büyüklerin" borcu 14 milyar liraya dayandı
FUTBOLBüyüklerin borcu 14 milyara dayandı!
CENK TOSUN'DA SON DAKİKA! Beşiktaş transfer haberleri: Tosun Paşa geliyor mu? İşte son durum
FUTBOLTosun Paşa'da flaş gelişme
DEV OPERASYON! Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi
FUTBOLDev operasyon!
Gaziantep Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta? Son dakika: Terim'in 11'i
FUTBOL"Seriyi sürdürün!" İşte Terim'in 11'i...
Denizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı
FUTBOLDenizlispor, Hakan Kutlu ile anlaştı
Fenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor
FUTBOLFenerbahçe'nin konuğu Çaykur Rizespor
Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 3 golle geçti
FUTBOLLiverpool, Tottenham'a şans tanımadı
Mostafa Mohamed kimdir? Mostafa Mohamed kaç yaşında, oynadığı takımlar? Mostafa Mohamed kariyeri
FUTBOLMostafa Mohamed kimdir?
Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek ? GS ilk 11'i
FUTBOLGaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman?