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Ertuğrul Sağlam: “Hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Önümüze çıkacak her engeli birer birer ortadan kaldıracağız. Allah'ın izni ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıp, istediğimiz ve hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz" dedi

Ertuğrul Sağlam: “Hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz

İkinci yarı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde sürdüren takımımızda Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ertuğrul Sağlam, takım olarak çok önemli bir döneme girdiklerini ve başarıya giden yolda tüm kentin birlik olmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Yeni transferlerin de takıma katıldığını belirten Ertuğrul Sağlam, “Hepimizin hayali olan Süper Lig hedefimize ulaşmak için ikinci devrenin antrenmanlarına başladık. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Birkaç gün içerisinde Tomane’nin de aramıza katılacak. Önceki gün itibariyle Brice Dja Djedje ve Gökhan Karadeniz’in de antrenmanlara başladı. Devre arası kampı tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Hafta sonu da hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Bunları yaparken diğer taraftan da transfer çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Şehirdeki herkesin şampiyonluk için kenetlenmesi gerektiğini ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Şunu herkes bilsin ki özellikle şehir takımı olup da bir başarı üretmek istiyorsanız, belirlediğiniz hedeflere sağlam adımlarla gitmek istiyorsanız, şehrin içerisindeki tüm dinamiklerin bu işe gönül vermiş olması ve bu işe destek veriyor olması gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi Samsun bir futbol şehri. Geçmişiyle futbola dair sahip olduğu değerlerle futbol kültürüne sahip önemli şehirlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla şehrimizdeki ‘Samsunluyum ve Samsunsporluyum’ diyen herkesi bu hedef doğrultusunda takımının yanında olması ve destek vermesi hepimizin beklentisi. Yöneticisi, futbolcusu ve taraftarıyla hep beraber hareket edip, iyi günde de kötü günde de birbirimize destek olmamız lazım. Başarı ancak oluşturacağımız üst düzey sinerji ile gelebilir. Samsunspor'un geçmişine baktığımızda, ne zaman bir bütün olduysak başarı elde ettik. Samsunspor için çok önemli bir döneme giriyoruz. İnşallah Samsun kenti olarak birlikteliği sağlarsak, belirlediğimiz her hedefe önümüze çıkacak her engeli rahatlıkla aşarak yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Halkımız şunu bilsin ki biz hedefimize inançlı şekilde yürüyeceğiz. Önümüze çıkacak her engeli birer birer ortadan kaldıracağız. Allah'ın izni ile sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırıp, istediğimiz ve hayal ettiğimiz Süper Lig'e yükseleceğiz" şeklinde konuştu.

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