Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, N'Golo Kante sözlerine açıklık getirdi!

Süper Lig'e yükselen Erzurumspor'un başkanı Ahmet Dal, HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Dal, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için söylediği sözlere de açıklık getirdi.

İşte Ahmet Dal'ın sözleri:

N'Golo Kante transferi için sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Dal, "Türk futbolunun lokomotifi dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların harcadıkları para ve ekonomilerini konuşurken şöyle bir örnek verdim: Bir Anadolu kulübünün ilk kez Süper Lig'e çıktığında 10-15 milyon euro ligde kalma bütçesi oluyor. O sırada da aklıma Kante'nin Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği 14 milyon euro geldi. 14 milyon euro, normal şartlarda bir Anadolu kulübünün ligde kalması için yeterli olan parayı, bir büyük kulüp bir oyuncuya verebiliyor, dedim. Burada ne Fenerbahçe'nin transfer politikasını eleştirmek, yine söylüyorum, bizim buna hakkımız da yok, haddimiz de yok. Büyük kulüplerin gelirleri de büyük; bu paraları verebilirler. Oyuncular da gelebilir, gelmelidir. Kante'yi çok severim; Fenerbahçe'ye gelmeden önce de takip ettiğim, hem saha içi hem saha dışında bildiğimiz bir oyuncu. Kırdığım, üzdüğüm varsa özür dilerim. Yanlış anlaşıldım ama tüm futbol kamuoyundan, taraftarlardan ve Fenerbahçeli taraftarlardan özür diliyorum. Konu sanırım açıklığa kavuştu." açıklamasını yaptı.

🔹 “Hedefim ne Fenerbahçe camiası ne de diğer kulüpler”



🗣️ Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal HT Spor’da!



🎙️ Ahmet Dal: Türk futbolunun lokomotifi dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların harcadıkları para ve ekonomilerini konuşurken şöyle bir… https://t.co/2A1wsN5KQ8 pic.twitter.com/1ccAMkAZv2 — HT Spor (@HTSpor) May 4, 2026

Adı büyük takımlarla anılan 22 yaşındaki defans oyuncusu Yakup Kırtay hakkında konuşan başkan Ahmet Dal "Transfer yasağı döneminde altyapıdan yetiştirdiğimiz Yakup Kırtay kardeşimize ilk profesyonel sözleşmesini biz imzalamıştık. Yakup geçen sene de kulüplerin radarındaydı ama biz onun kalmasını istedik, o da bizi yanıltmadı. Birçok kulüpten Yakup için teklif alıyoruz, Avrupa'dan da durumunu soranlar oldu ama Yakup Kırtay'ın Erzurumspor'daki misyonunu tamamladığını düşünmüyorum. Önümüzdeki sene inşallah Süper Lig'de bir yıl daha Yakup'un değerine değer katması benim gönlümden geçen şey." dedi.