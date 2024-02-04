Erzurumspor FK: 2 - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: 0 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u ağırladı.
Mavi - beyazlılar, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Erzurum ekibinin gollerini 3'de Mustafa Yumlu ve 34'de Furkan Özhan kaydetti.
Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fatih Tokail yönetti.
Evinde son 5 maçını kaybetmeyen Erzurumspor FK puanını 26'ya çıkardı.
Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un ise 19 puanda kaldı.