Erzurumspor FK, şampiyonluk kupasını aldı

MEHMET SEKMEN: BU ŞEHRİ TEKRAR AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Erzurumspor FK Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de şampiyonluk kutlamaları nedeniyle heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Bugün burada sadece bir şampiyonluğu değil, bir kupanın etrafında değil, bir şehrin, bir idealin önünde, özünde toplanmış bulunuyoruz. Biz yılmadık. Biliyoruz ki bu şehrin ruhunda birlik, beraberlik, ruh, heyecan ve başarı var. Bu şehrin ruhunda gayret var. Hep beraber bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız. Çünkü bu şehrin ruhunda şampiyonluk var. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ruh, ideal, azim var. İnşallah biz bu ruhu, bu ideali yeniden ayağa kaldırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.