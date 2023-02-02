Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 yenerken galibiyette başrol Icardi ve Torreira kadar Abdülkerim Bardakcı'nındı. Sarı-kırmızılılara bu sezon transfer olan ve oyununu her geçen gün yukarıya çeken 28 yaşındaki savunmacı hem gol attı hem de attırdı.