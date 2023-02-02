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Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı

25 Ocak'ta basın mensuplarıyla yaptığı sohbette gol sözü veren Abdülkerim Bardakcı sözünü tuttu. Ümraniyespor mücadelesinde 1 gol 1 asistle oynayan ve galibiyetin mimarlarından olan 28 yaşındaki oyuncu, son iki sezonun en çok gol atan savunmacısı olurken Marcao'yu unutturdu. Milli Takım'a seçilmesine kesin gözüyle bakılan Abdülkerim, genç oyuncularla yakından ilgilenirken saha içinde yarattığı farkla ligin en iyisi haline geldi

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  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

     

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 yenerken galibiyette başrol Icardi ve Torreira kadar Abdülkerim Bardakcı'nındı. Sarı-kırmızılılara bu sezon transfer olan ve oyununu her geçen gün yukarıya çeken 28 yaşındaki savunmacı hem gol attı hem de attırdı.
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    SÖZÜNÜ TUTTU

    Giresunspor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyen başarılı stoper, Ümraniyespor mücadelesinde formasına kavuştu. Mücadele 1-0'lık skorla Ümraniyespor'un üstünlüğüyle devam ederken kullanılan köşe vuruşunda skora denge getiren Abdülkerim sözünü de tutmuş oldu. 
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    "DAHA ÇOK KATKI SAĞLAYACAĞIM"

    25 Ocak'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Abdülkerim, golcü bir oyuncu olduğunun altını çizerek gol sözü vermişti. Geçen sezon attığı golleri hatırlatan 28 yaşındaki savunmacı, Geçen sene hatırlarsanız çok gol atmıştım. Bu sene çok kaçırdım. İnşallah gollerime de başlayacağım. Daha çok katkı sağlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    SON İKİ SEZONUN EN SKORERİ

    Başakşehir ağlarından sonra Ümraniyespor filelerini de sarsan Abdülkerim bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Geçen sezon Konyaspor formasıyla ligde beş gol atan 28 yaşındaki futbolcu, son iki sezonda ligde en çok gol atan savunmacı da oldu. 
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR!

    Abdülkerim'in kariyerindeki yükselişte pay sahibi isimlerden olan İlhan Palut da 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'a transferi sonrasında açıklama yapmış ve Abdülkerim'in özelliklerine dikkat çekmişti. 
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    Golcü kimliğinin yanı sıra geriden oyun kurabilmesi ve uzun paslarla arkadaşlarını pozisyona sokabilmesini hatırlatan Palut da yanılmadı. Sivasspor deplasmanında galibiyet golünü atan Barış Alper Yılmaz'ın asistini yapan Abdülkerim, Ümraniyespor mücadelesinde de 3 puanı getiren golün hazırlayıcısı oldu.
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    ALANI GENİŞLETİYOR, DENGE BOZUYOR!

    Galatasaray'ın oyunu öne yıktığı anlarda öne çıkarak hücumda çoğalmasını sağlayan Abdülkerim, açtığı orta ile Icardi'yi topla buluşturdu ve Arjantinli yıldızın nefis golünün de hazırlayıcısı oldu. Galatasaray'ın geriden oyun kurmasında kilit rol oynayan Abdülkerim, sarı-kırmızılıların baskı kurduğu anlarda hücuma eklenmesiyle de rakip savunmanın dengesini bozuyor. 
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    Düzenli olarak ileri çıkıp top alan 28 yaşındaki savunmacı, sol bekte oynayan oyuncunun çizgiye basmasını sağlarken alanı genişlettiği için rakip savunmaların da dengesini bozuyor. Ligde bunu düzenli olarak yapabilen tek stoper olan Abdülkerim fark yaratıyor.   
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    MARCAO'YU UNUTTURDU!

    Galatasaray'ın bu yaz Sevilla'ya sattığı Marcao kötü noktalanan geçen sezonda da hem mücadelesi hem de performansıyla ayakta kalan nadir isimlerden olmuştu. Abdülkerim, benzer özellikleriyle taraftarın sevgilisi haline gelen Marcao'yu da unutturdu. 
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    Hem oyun kurulumunda hem mücadeleci yapısıyla hem de golcü kimliğiyle Brezilyalı stoperin performansını geride bırakan Abdülkerim, ligin en değerli oyuncuları arasına girdi. 
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    ÖRNEK KARAKTER

    Abdülkerim sahada olduğu kadar yeşil saha çizgilerinin dışında da katkı sağlıyor. İzin günlerinde dahi bireysel olarak çalışmalarını sürdüren ve spor salonundan çıkmayan 28 yaşındaki savunmacı, sarı-kırmızılıların genç stoperleri Emin Bayram ve Metehan Baltacı'yla da yakından ilgileniyor. 
  • Eşi benzeri yok: Abdülkerim Bardakcı - Galatasaray haberleri

    Basın mensuplarıyla yaptığı sohbette bu seviyeye daha geç gelememesinin pişmanlığını yaşayan Abdülkerim, kendi izinden gelen Emin ve Metehan'a saha içi ve saha dışına dair tavsiyelerde bulunuyor. Genç oyuncularla bağ kuran ve örnek karakter olarak gösterilen Abdülkerim'in dün Icardi'nin attığı galibiyet golünden sonra Emin Bayram'la yaşadığı sevinç de gündeme oturdu.

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