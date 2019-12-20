Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Kanuna göre, çocuk sahibi olamayan evli çiftlerin normal tıbbi yöntemlerle çocuk sahibi olamadığı ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu alınması halinde, tüp bebek tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK) tarafından karşılanıyor. Tedavinin karşılanabilmesi için başka bazı koşullar da bulunuyor. Daha önce kadının 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması koşulu aranırken, geçen yıl kasım ayında çıkartılan kanunla yaş sınırı 40 olarak değiştirildi.

Geçen yıl çıkartılan kanunla getirilen bir başka değişiklik ise erkeklerin kısırlığı konusunda oldu. Kanunda daha önce açık hüküm bulunmadığı için, SGK’nın karşıladığı tüp bebek tedavisinde geçmişte sadece kadınların kısırlığı esas alınıyordu. Bu durum, tedavi sırasında erkeklerin kısırlığına yönelik giderlerin kurumca karşılanmasında sorun yaşanmasına yol açıyordu. Geçen yılki kanunla, erkeklerin kısırlığında da tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanması yönünde tereddütler giderildi.

Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun, yetkili hastanelerdeki sağlık kurulları tarafından belgelendirilmesi halinde tüp bebek tedavisine başlanabiliyor.

900 GÜN PRİM ARANIYOR

SGK’nın tüp bebek tedavisini karşılaması için eşlerden birinin en az 5 yıldır sigortalı olarak çalışması veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün prim ödenmiş olması gerekiyor.

Prim günü yetersiz olanlar, varsa askerlik borçlanması ile eksik günlerini tamamlayabiliyorlar.

KALITSAL HASTALIĞI OLANLAR

Kalıtsal bir hastalığı olan veya hastalık taşıyıcı olduğu bilen evli çiftlerin sağlam çocuk sahibi olmasına yönelik tüp bebek tedavileri de SGK tarafından karşılanır.

Ailedeki hasta çocuğun kök hücre tedavisine yönelik yeni bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin tüp bebek tedavisi de kurumca karşılanıyor.

İLK EVLİLİKTEN ÇOCUĞU OLANLAR DA YARARLANIR

Kanunun eski halinde, eşlerden birinin önceki evliliklerinden çocuğu bulunması durumunda tüp bebek tedavisi karşılanmıyordu. 2015 yılında da bu konuda değişiklik yapıldı. Böylece, ilk evliliklerinden ayrı ayrı çocuk sahibi olsalar da birlikte çocuğu bulunmayan çiftlerin tüp bebek tedavisi o yıldan itibaren karşılanabiliyor. Bu çiftlerin birlikte çocuk evlat edinmiş olmaları, tüp bebek tedavisinin karşılanmasına engel teşkil etmiyor.

KATILIM PAYI DENEME SAYISINA GÖRE BELİRLENİYOR

Tüp bebek tedavisinde sigortalının ödeyeceği katılım payı, deneme sayısına göre değişiyor. İlk denemede yüzde 30 oranında katılım payı ödeniyor. Katılım payı, ikinci denemede yüzde 25, üçüncü denemede yüzde 20 oranında alınıyor. Katılım payları, doğrudan tedavi hizmetini veren hastaneye ödeniyor.

Birden fazla birden fazla embriyo transfer edilmesi halinde çoğul gebelik olursa, tüp bebek tedavisi karşılanıyor ama taburcu oluncaya kadar bebekler için verilen sağlık hizmetleri karşılanmıyor. Ancak, kadının yaşı, embriyo kalitesi gibi tıbbi zorunluluk hallerinde birden fazla embriyo transferi yapılabiliyor.

GAZİLERE KOLAYLIK SAĞLANIYOR

Harp malullüğü kapsamında aylık almakta olan harp malulleri, 2330 sayılı kanun kapsamında malullük aylığı almakta olan vazife malulleri ile vazife malulü olarak aylık almakta olup başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara kolaylık sağlanıyor. Bunların tüp bebek tedavisinde, son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerine başvurma koşulu aranmıyor. Ayrıca beş yıl sigortalılık ve 900 prim günü olup olmadığına da bakılmıyor.