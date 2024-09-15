Eski First Lady Melania Trump: Mahremiyetimin hükümet tarafından ihlal edileceğini hiç düşünmemiştim
Donald Trump'ın eşi Melania Trump, ABD başkanlık seçiminden bir ay önce, ekimde çıkacak anı kitabını tanıttı. Trump, yaşadıklarını anlatırken, "ABD'de mahremiyetimin hükümet tarafından ihlal edileceğini hiç düşünmemiştim" sözlerini kullandı
ABD'nin eski First Lady'si Melania Trump, eşi Donald Trump'ın yeniden başkan olmak için yarıştığı şu günlerde 'Melania' adını verdiği bir anı kitabı yazdı. Melania Trump, kitabını tanıtmak için, Florida'daki Mar-a-Lago adlı malikanesine yapılan ünlü FBI baskını hakkında konuştuğu bir video yayınladı.
54 yaşındaki Melania Trump, Ağustos 2022'deki baskında haklarının ihlal edildiğini iddia ederek; "Kişilerin üzerini, evini, evraklarını ve eşyalarını makul olmayan arama ve el koymalara karşı güvende tutma hakkı ihlal edilemez" ifadesini kullandı.
Siyah - beyaz videosunda Melania Trump, "ABD'de mahremiyetimin hükümet tarafından ihlal edileceğini hiç düşünmemiştim" sözleriyle dikkat çekti.
Videoda Melania Trump; federal ajanların, Donald Trump'ın gizli belgeleri istiflediği iddiasına yönelik bir soruşturmanın parçası olarak mülkü aradığı anı anlattı.
"FBI, Florida'daki evime baskın düzenledi ve kişisel eşyalarımı aradı" diyen eski First Lady; "Bu sadece benim hikayem değil, tüm ABD'lilere bir uyarı niteliği taşıyor. Özgürlüklerimize ve haklarımıza saygı gösterilmesi gerektiğinin bir hatırlatıcısı" şeklinde konuştu.
Melania Trump'ın kitabı, ekim ayında, yani başkanlık seçimlerinden bir ay önce yayımlanacak.
Melania Trump, daha önce Donald Trump'ın kampanya mesajlarıyla koordineli olan birkaç tanıtım yayınlamıştı. Başka bir videoda Melania Turump'ın Joe Biden yönetimini hayat pahalılığı krizi ve eşinin susturulduğu iddiasıyla eleştirdiği görülmüştü.