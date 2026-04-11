        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eski Galatasaraylı Fernando Reges futbola veda etti - Galatasaray Haberleri

        Eski Galatasaraylı Fernando Reges futbola veda etti

        2017-2019 yılları arasında Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha Fernando Reges, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Eski G.Saraylı futbola veda etti

        Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, kariyerini noktaladığını duyurdu.

        Futbola ülkesinin Vila Nova takımında başlayan, Porto, Manchester City, Galatasaray ve Sevilla gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde forma giyen Fernando, 38 yaşında yeşil sahalara veda etti.

        Fernando Reges, sarı-kırmızılı formayla 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında lig, 2019'da da Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Nisan 2026 (Ateşkes Var Ama Saldırılar Bitmedi: Lübnan Hedefte)

        Kırılgan ateşkes gölgesinde müzakere. Habertürk ekipleri sahada. İsrail ateşkes dinlemeden Lübnan'a saldırıları sürdürüyor. İran'dan Hürmüz Boğazı için uyarı. İranlılar Hamaney için sokağa çıktı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        İran ve ABD müzakeresinde masada neler var?
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        ABD ve İran heyetleri Pakistan'da buluştu
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        Gelir adaletsizliğinin uçuruma dönüştüğü bu çağda insanlık ne durumda?
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        ABD'den hem müzakere hem asker sevkiyatı
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Serdal Adalı'dan sert sözler!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Yüzde 70 zihinsel engelli ve annesini sopalarla dövdüler!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Fenerbahçe, Kayserispor virajında!
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Kredi kullanımında yeni sınırlama
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        Sosyal medya futbolcu olmak isteyen Samson'u konuşuyor
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        "İstenmeyen bir çocuktum"
        28 gün sonra evine dönüyor!
        28 gün sonra evine dönüyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        "Çocuğum var git ne olur yapma" Aynasına vurdu! Dinlemedi...
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Çocuklarını korumak için canını verdi!
        Suç örgütü operasyonu: 722 gözaltı
        Suç örgütü operasyonu: 722 gözaltı
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        İçindekiler listesi ne anlama geliyor?
        Deport edildi
        Deport edildi
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Ortadoğu'daki çatışmalar hava kalitesini vurdu! "Kirli havayı biz de soluyoruz"
        Dublajın altın çağı bitti mi?
        Dublajın altın çağı bitti mi?