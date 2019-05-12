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6 yaşında lisans, 25 yaşında emeklilik

HABERTURK.COM

Reflekslerin ve vücut koordinasyonunun gerilemeye başlamasıyla beraber esporda emekli olma yaşı 30’dan 25’e geriledi. Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, “Espor alanında gençler daha aktif ve reflekslerini çok daha iyi kullanıyorlar. Oyunlarda bulunan komutları çabuk kavrayarak hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar.  Bu nedenle esporda emeklilik yaşı 25’lere kadar inmiş durumda” dedi.

esporda emeklilik

Espor gün geçtikçe daha fazla takip ediliyor ve gerçekleşen turnuvalara katılım oranı hızla artıyor. Düzenlenen espor etkinlikleri ve yapılan espor yatırımları sektörün her geçen gün daha da büyümesini sağlıyor. 2018’de globalde 865 milyon dolarlık hacme ulaşan espor sektörünün 2019’da 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Espor oyuncularının kariyerlerini belli bir yaşa kadar sürdürebildiklerini ifade eden Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, “Gençlerin refleksleri ve vücut koordinasyonları daha dinamik. Espor alanında gençler daha aktif ve reflekslerini çok daha iyi kullanıyorlar. Oyunlarda bulunan komutları çabuk kavrayarak hızlı bir şekilde hareket edebiliyorlar.  Bu nedenle esporda emeklilik yaşı 25’lere kadar inmiş durumda” dedi.

Reflekslerin ve vücut koordinasyonunun gerilemeye başlamasıyla beraber esporda 25 yaşın emeklilik yaşı olarak kabul edilir hale geldiğine değinen Aydemir, “Eskiden oyuncular 30 yaşına kadar espor alanında kariyerlerini sürdürebiliyordu ama bu yaş 25’e indi. Sektörümüzde istisnai durumlara sahip 25 yaş üstü oyuncular da mevcut. Bu oyuncular hala başarılılar ama sayıları maalesef çok değil. Genç nüfusun bu yeni spor dalını takip ederek çok para kazanması mümkün. Profesyonel anlamda lisans alan kişiler sektöre adım atarak maaşlı sporcu olabiliyordiye konuştu.

6 YAŞINDA LİSANSLI SPORCU OLUNABİLİYOR

Türkiye Espor Federasyonu Başkanlığı’nın sporcu lisans, tescil, vize, transfer talimatı, tescil süreleri, yaş sınırları, sezon başlangıç ve bitiş tarihlerinde espor oyuncuları (kadın-erkek) için asgari lisans çıkarma ve spora başlama yaşını 6 olarak belirlediğini idafe edildi.

Aydemir, Türkiye Espor Federasyonu’nun (TESFED),sektörde yönetici ve koçluk görevini yürüterek Türkiye’ye yatırım yapmak üzere küresel oyun şirketleri ile sürekli temas halinde olarak oyun sektörü için yararlı çalışmalar sunmayı planladığını da söyledi.

 

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